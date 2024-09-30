ОАЭ поднялись в мировом рейтинге по борьбе с финансовыми преступлениями

ОАЭ активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, реализуя меры по противодействию финансовой преступности в соответствии с передовым международным опытом.

В стране были приняты законодательные и нормативные акты, направленные на укрепление системы, целью которой является создание устойчивой национальной системы борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

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Эта система призвана противостоять возникающим рискам в финансовом секторе.

Недавний пересмотр Рекомендаций 1, 19 и 29 ФАТФ отражает прогресс, достигнутый ОАЭ.

ОАЭ продолжают сотрудничать с ФАТФ и международными партнерами, чтобы защитить мировую экономику от финансовых преступлений. Страна реализует свою Национальную стратегию и План действий на 2024-2027 годы, стремясь стать мировым лидером в этой области.

Эти усилия привели к улучшению глобальных рейтингов рисков. Классификация страновых рисков Лондонской фондовой биржи оценила уровень риска ОАЭ как «средний», улучшив его глобальную позицию на 13 мест. Общий балл ОАЭ вырос до 5,86.

В Базельском индексе по борьбе с отмыванием денег оценка ОАЭ по категории ФАТФ повысилась с 5,77 до 4,96, в результате чего общий балл повысился с 5,74 до 5,43.

Официальный представитель ОАЭ отметил: «Мы стремимся применять самые высокие стандарты честности и прозрачности в сфере финансового и торгового надзора, что еще больше укрепляет наши позиции в мире в борьбе с финансовыми преступлениями и незаконным финансированием».