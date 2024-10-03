ОАЭ возглавляют банковский сектор арабских стран

Банки ОАЭ занимают наибольшую долю в банковском секторе арабского мира, объем которого составляет 4,574 млн USD.

Арабский валютный фонд (Arab Monetary Fund, AMF) сообщил о значительном росте активов банковского сектора арабских стран, которые на конец 2023 года вырастут до 4,574 млн USD по сравнению с 4,355 млн USD в 2022 году, что означает рост на 5%.

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В отчете Фонда о финансовой стабильности в арабских странах подчеркивается, что наибольшая доля активов банковского сектора арабских стран принадлежит банкам ОАЭ - 24,3%, за ними следуют банки Саудовской Аравии - 23,1%.

Кроме того, по прогнозам, к концу 2023 года на банковский сектор стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) будет приходиться 73,1% от общего объема активов.

В отчете добавляется, что рост активов арабского банковского сектора отражает доверие клиентов и рынка к банковскому сектору, поскольку сектор смог достичь этого роста, несмотря на текущую региональную и глобальную нестабильность.

В отчете рост активов объясняется увеличением активов банковского сектора в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре, на которые приходится 58,% от общего объема активов арабского банковского сектора.

Банки ОАЭ и Саудовской Аравии заняли первое и второе места соответственно по темпам роста активов в арабском банковском секторе на конец прошлого года по сравнению с 2022 годом.

В отчете указано, что темпы роста активов банковского сектора ОАЭ достигли 11% в результате роста общего объема кредитов и инвестиций, в то время как рост активов банковского сектора Саудовской Аравии достиг 9,3%, что было обусловлено ростом кредитов на недвижимость на 11,5% и ростом кредитов в других секторах экономики.