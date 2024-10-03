News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
2

ОАЭ возглавляют банковский сектор арабских стран

Банки ОАЭ занимают наибольшую долю в банковском секторе арабского мира, объем которого составляет 4,574 млн USD.

Ольга Кутяева
Обсудить

Арабский валютный фонд (Arab Monetary Fund, AMF) сообщил о значительном росте активов банковского сектора арабских стран, которые на конец 2023 года вырастут до 4,574 млн USD по сравнению с 4,355 млн USD в 2022 году, что означает рост на 5%.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее

В отчете Фонда о финансовой стабильности в арабских странах подчеркивается, что наибольшая доля активов банковского сектора арабских стран принадлежит банкам ОАЭ - 24,3%, за ними следуют банки Саудовской Аравии - 23,1%.

Кроме того, по прогнозам, к концу 2023 года на банковский сектор стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) будет приходиться 73,1% от общего объема активов.

В отчете добавляется, что рост активов арабского банковского сектора отражает доверие клиентов и рынка к банковскому сектору, поскольку сектор смог достичь этого роста, несмотря на текущую региональную и глобальную нестабильность.

В отчете рост активов объясняется увеличением активов банковского сектора в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре, на которые приходится 58,% от общего объема активов арабского банковского сектора.

Банки ОАЭ и Саудовской Аравии заняли первое и второе места соответственно по темпам роста активов в арабском банковском секторе на конец прошлого года по сравнению с 2022 годом.

В отчете указано, что темпы роста активов банковского сектора ОАЭ достигли 11% в результате роста общего объема кредитов и инвестиций, в то время как рост активов банковского сектора Саудовской Аравии достиг 9,3%, что было обусловлено ростом кредитов на недвижимость на 11,5% и ростом кредитов в других секторах экономики.

По материалам Arabian Business

#банковская система#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#банковская система#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)