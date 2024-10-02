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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр подтверждает прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары

Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление, подтверждающее прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары, мясо и овощи.

Ольга Кутяева
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Как сообщалось ранее, применение нулевой ставки НДС было продлено до 30 сентября 2024 года.

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С 1 октября 2024 года поставки основных товаров, мяса и овощей будут осуществляться по ставкам НДС, действовавшим до выхода соответствующих указов о введении нулевой ставки НДС.

По материалам Orbitax

#Кипр#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#НДС / VAT