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Кипр подтверждает прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары

Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление, подтверждающее прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары, мясо и овощи.

Как сообщалось ранее, применение нулевой ставки НДС было продлено до 30 сентября 2024 года.

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С 1 октября 2024 года поставки основных товаров, мяса и овощей будут осуществляться по ставкам НДС, действовавшим до выхода соответствующих указов о введении нулевой ставки НДС.