Финансовый законопроект Туниса на 2025 год включает изменения ставок индивидуального и корпоративного налога

Правительство Туниса одобрило проект финансового законопроекта на 2025 год 10 октября 2024 года, включая пересмотренные ставки индивидуального и корпоративного налога.
Пересмотренные ставки подоходного налога с физических лиц следующие:
Пересмотренные ставки корпоративного налога включают новые прогрессивные ставки для налогоплательщиков, которые в противном случае не подпадают под определенные фиксированные ставки:
Для некоторых налогоплательщиков установлены следующие фиксированные ставки:
Минимальные налоговые ставки также пересматриваются на основе применимой ставки корпоративного налога:
Меры финансового законопроекта на 2025 год должны в целом применяться с января 2025 года. Однако ставка налога 40% и минимальная ставка налога 25% будет применяться к прибыли, полученной соответствующими налогоплательщиками с начала января 2024 года. Минимальная налоговая ставка 25% будет также применяться к прибыли, полученной с января 2024 года налогоплательщиками, подпадающими под налоговую ставку 35%. Кроме того, налоговая ставка 25% и минимальная налоговая ставка 15% будут применяться к налогоплательщикам с годовым доходом не менее 20 миллионов тайваньских динаров с начала января 2024 года.
По материалам orbitax.com
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