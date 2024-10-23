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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Финансовый законопроект Туниса на 2025 год включает изменения ставок индивидуального и корпоративного налога

Правительство Туниса одобрило проект финансового законопроекта на 2025 год 10 октября 2024 года, включая пересмотренные ставки индивидуального и корпоративного налога.

Ксения Шилкина
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Пересмотренные ставки подоходного налога с физических лиц следующие:

  • до 5000 TND - 0%
  • 5001 TND до 10000 TND - 15%
  • 10001 TND до 20000 TND - 25%
  • 20001 TND до 30000 TND - 30%
  • 30001 TND до 40000 TND - 33%
  • 40001 TND до 50000 TND - 35%
  • более 50000 TND - 40%

Пересмотренные ставки корпоративного налога включают новые прогрессивные ставки для налогоплательщиков, которые в противном случае не подпадают под определенные фиксированные ставки:

  • Годовой доход менее 5 миллионов TND - 15%
  • Годовой доход не менее 5 миллионов TND и менее 20 миллионов TND - 20%
  • Годовой доход не менее 20 миллионов TND - 25%

Для некоторых налогоплательщиков установлены следующие фиксированные ставки:

  • Приоритетные секторы, включая сельское хозяйство, региональное развитие, уход за детьми и пожилыми людьми и т. д. — 10%
  • Налогоплательщики, занимающиеся «основной деятельностью», включая сетевых операторов, инвестиционные компании, компании по взысканию долгов, сектор углеводородов, крупные торговые площади, автосалоны и эксплуататоры иностранной торговой марки — 35%
  • Банки, финансовые учреждения, страховые и перестраховочные организации — 40%

Минимальные налоговые ставки также пересматриваются на основе применимой ставки корпоративного налога:

  • Ставка корпоративного налога 15% или 20% — минимальная ставка налога 10%
  • Ставка корпоративного налога 25% — минимальная ставка налога 15%
  • Ставка корпоративного налога 35% или 40% — минимальная ставка налога 25%

Меры финансового законопроекта на 2025 год должны в целом применяться с января 2025 года. Однако ставка налога 40% и минимальная ставка налога 25% будет применяться к прибыли, полученной соответствующими налогоплательщиками с начала января 2024 года. Минимальная налоговая ставка 25% будет также применяться к прибыли, полученной с января 2024 года налогоплательщиками, подпадающими под налоговую ставку 35%. Кроме того, налоговая ставка 25% и минимальная налоговая ставка 15% будут применяться к налогоплательщикам с годовым доходом не менее 20 миллионов тайваньских динаров с начала января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#подоходный налог (НДФЛ)