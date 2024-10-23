Финансовый законопроект Туниса на 2025 год включает изменения ставок индивидуального и корпоративного налога

Меры финансового законопроекта на 2025 год должны в целом применяться с января 2025 года. Однако ставка налога 40% и минимальная ставка налога 25% будет применяться к прибыли, полученной соответствующими налогоплательщиками с начала января 2024 года. Минимальная налоговая ставка 25% будет также применяться к прибыли, полученной с января 2024 года налогоплательщиками, подпадающими под налоговую ставку 35%. Кроме того, налоговая ставка 25% и минимальная налоговая ставка 15% будут применяться к налогоплательщикам с годовым доходом не менее 20 миллионов тайваньских динаров с начала января 2024 года.