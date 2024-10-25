News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Франция собирается повысить ставку налога на цифровые услуги

Члены Национальной ассамблеи Франции предложили поправку к законопроекту о финансах на 2025 год, чтобы повысить налог на цифровые услуги во Франции (DST).

Ксения Шилкина
Обсудить

В настоящее время он взимается по ставке 3%, но предлагается повысить ставку DST до 5%, что, по оценкам, принесет более 500 миллионов евро дополнительных доходов в 2025 году. Будущее предлагаемой поправки неопределенно, учитывая отклонение более раннего предложения об увеличении ставки DST до 6%, хотя, как сообщается, это предложение будет вновь внесено.

По материалам orbitax.com

#налог на цифровые услуги#Франция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на цифровые услуги#Франция