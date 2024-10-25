Франция собирается повысить ставку налога на цифровые услуги

Члены Национальной ассамблеи Франции предложили поправку к законопроекту о финансах на 2025 год, чтобы повысить налог на цифровые услуги во Франции (DST).

В настоящее время он взимается по ставке 3%, но предлагается повысить ставку DST до 5%, что, по оценкам, принесет более 500 миллионов евро дополнительных доходов в 2025 году. Будущее предлагаемой поправки неопределенно, учитывая отклонение более раннего предложения об увеличении ставки DST до 6%, хотя, как сообщается, это предложение будет вновь внесено.