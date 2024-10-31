Франция разъясняет приостановку действия налогового соглашения с Россией

Главное управление государственных финансов Франции недавно выпустило обновленное Руководство , касающееся применения соглашения с Россией о налоге на прибыль и налоге на капитал от 1996 года.

В Руководстве разъясняется, что Россия приостановила с 8 августа 2023 года применение статей 5-22 и 24 налогового соглашения между Францией и Россией, а также пунктов 2-9 протокола к нему. В соответствии с принципом взаимности в применении международных соглашений, действие тех же статей договора и пунктов Протокола было приостановлено Францией с 8 августа 2023 года.