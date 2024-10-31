Франция разъясняет приостановку действия налогового соглашения с Россией

В Руководстве разъясняется, что Россия приостановила с 8 августа 2023 года применение статей 5-22 и 24 налогового соглашения между Францией и Россией, а также пунктов 2-9 протокола к нему. В соответствии с принципом взаимности в применении международных соглашений, действие тех же статей договора и пунктов Протокола было приостановлено Францией с 8 августа 2023 года.
прибыль от предпринимательской деятельности и доход от самозанятых профессий, упомянутые в статьях 7 и 14 договора, относящиеся к финансовым годам, начинающимся до 7 августа 2023 года, остаются под действием договора при условии, что эти финансовые годы не превышают 12 месяцев;
дивиденды имеют право на льготы, предусмотренные статьей 10 договора, если решение, послужившее основанием для их распределения, было принято не позднее 7 августа 2023 года;
проценты и роялти, относящиеся к периодам, истекшим с 7 августа 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьями 11 и 12 договора, хотя доля процентов и роялти, на которые распространяется льгота, будет определяться в соответствии с долей времени до 7 августа 2023 года («pro rata temporis»);
доходы от отчуждения, осуществленного не позднее 7 августа 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьей 13 договора;
в порядке исключения, доходы от наемной работы, а также государственные пенсии и вознаграждения, заработанные не позднее 30 сентября 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьями 15, 18 и 19 договора; и
капитал, облагаемый французским налогом на недвижимое имущество до 2023 года, имеет право на льготы, предусмотренные статьей 22 договора, однако эти льготы перестают применяться в отношении налоговых лет, начинающихся с 1 января 2024 года.