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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Франция разъясняет приостановку действия налогового соглашения с Россией

Главное управление государственных финансов Франции недавно выпустило обновленное Руководство, касающееся применения соглашения с Россией о налоге на прибыль и налоге на капитал от 1996 года.

Ольга Кутяева
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В Руководстве разъясняется, что Россия приостановила с 8 августа 2023 года применение статей 5-22 и 24 налогового соглашения между Францией и Россией, а также пунктов 2-9 протокола к нему. В соответствии с принципом взаимности в применении международных соглашений, действие тех же статей договора и пунктов Протокола было приостановлено Францией с 8 августа 2023 года.

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В Руководстве также разъясняется следующее:

  • прибыль от предпринимательской деятельности и доход от самозанятых профессий, упомянутые в статьях 7 и 14 договора, относящиеся к финансовым годам, начинающимся до 7 августа 2023 года, остаются под действием договора при условии, что эти финансовые годы не превышают 12 месяцев;
  • дивиденды имеют право на льготы, предусмотренные статьей 10 договора, если решение, послужившее основанием для их распределения, было принято не позднее 7 августа 2023 года;
  • проценты и роялти, относящиеся к периодам, истекшим с 7 августа 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьями 11 и 12 договора, хотя доля процентов и роялти, на которые распространяется льгота, будет определяться в соответствии с долей времени до 7 августа 2023 года («pro rata temporis»);
  • доходы от отчуждения, осуществленного не позднее 7 августа 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьей 13 договора;
  • в порядке исключения, доходы от наемной работы, а также государственные пенсии и вознаграждения, заработанные не позднее 30 сентября 2023 года, имеют право на льготы, предусмотренные статьями 15, 18 и 19 договора; и
  • капитал, облагаемый французским налогом на недвижимое имущество до 2023 года, имеет право на льготы, предусмотренные статьей 22 договора, однако эти льготы перестают применяться в отношении налоговых лет, начинающихся с 1 января 2024 года.

По материалам Orbitax

#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения#Франция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения#Франция