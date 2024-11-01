Кипр продлевает сроки подачи налоговых деклараций и сводной информационной таблицы по контролируемым сделкам

Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о продлении сроков подачи годовой декларации по налогу на прибыль и сводной информационной таблицы (SIT) по контролируемым сделкам в отношении 2022 и 2023 налоговых годов.

Для 2022 налогового года срок продлевается до 28 февраля 2025 года. Для 2023 налогового года срок продлен до 30 ноября 2025 года.

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Продление срока касается только тех налогоплательщиков, которые обязаны представлять SIT, что, как правило, включает налогоплательщиков, участвующих в контролируемых сделках. SIT содержит информацию высокого уровня о контролируемых сделках, такую как личность контрагентов, юрисдикцию их налогового резидентства и стоимость сделок. SIT должна быть представлена в электронном виде вместе с декларацией.

Налоговый департамент Кипра также выпустил уведомление о продлении срока подачи и уплаты индивидуальных налоговых деклараций за 2023 налоговый год до 30 ноября 2024 года. Ранее срок был продлен до 31 октября 2024 года. Стандартный крайний срок - 31 июля. Обязанность подать декларацию за 2023 год распространяется на работников, пенсионеров (пенсионерок) и индивидуальных предпринимателей, чей совокупный доход за 2023 год превысил 19 500 евро. Декларация подается через систему TaxisNet.