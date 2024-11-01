Кипр продлевает сроки подачи налоговых деклараций и сводной информационной таблицы по контролируемым сделкам

Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о продлении сроков подачи годовой декларации по налогу на прибыль и сводной информационной таблицы (SIT) по контролируемым сделкам в отношении 2022 и 2023 налоговых годов.
Для 2022 налогового года срок продлевается до 28 февраля 2025 года. Для 2023 налогового года срок продлен до 30 ноября 2025 года.
Продление срока касается только тех налогоплательщиков, которые обязаны представлять SIT, что, как правило, включает налогоплательщиков, участвующих в контролируемых сделках. SIT содержит информацию высокого уровня о контролируемых сделках, такую как личность контрагентов, юрисдикцию их налогового резидентства и стоимость сделок. SIT должна быть представлена в электронном виде вместе с декларацией.
Налоговый департамент Кипра также выпустил уведомление о продлении срока подачи и уплаты индивидуальных налоговых деклараций за 2023 налоговый год до 30 ноября 2024 года. Ранее срок был продлен до 31 октября 2024 года. Стандартный крайний срок - 31 июля. Обязанность подать декларацию за 2023 год распространяется на работников, пенсионеров (пенсионерок) и индивидуальных предпринимателей, чей совокупный доход за 2023 год превысил 19 500 евро. Декларация подается через систему TaxisNet.
По материалам Orbitax
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