ADGM (Abu Dhabi Global Market) – мировой финансовый центр, расположенный на территории Объединенных Арабских Эмиратов, в самом центре столицы Абу-Даби, является отдельной свободной экономической зоной, которая имеет свои законы. В частности, корпоративное законодательство основано на английском праве, что дает неоспоримые преимущества для открытия и ведения бизнеса в этой фризоне. Требования к финансовой отчетности и аудиту компаний, зарегистрированных в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market, также строго регламентированы и регулируются местным правительством эмирата Абу-Даби.
Финансовая отчетность компании ADGM должна быть подготовлена в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета («IAS»).
Финансовый год – это, как правило, 12-месячный период. Каждая компания должна составлять отчетность, которая отражает результаты деятельности компании в течение финансового года.
Первый отчетный период (или финансовый год) вашей компании – это период продолжительностью более 6 месяцев, но не более 18 месяцев, начинающийся с даты ее регистрации и заканчивающийся ее ARD (Accounting Reference Date – последний день финансового года компании).
Как правило, финансовая отчетность отдельной компании должна включать:
Если компания на конец финансового года является материнской компанией, директора обязаны подготовить консолидированную отчетность в дополнение к отдельной финансовой отчетности.
Все дочерние предприятия компании должны быть включены в консолидацию и отчеты по ним должны быть подготовлены с использованием одной и той же структуры финансовой отчетности.
Суммы, указанные в годовой отчетности компании, должны быть показаны в долларах США («USD»).
Если отчетность готовится в валюте, отличной от USD, Регистратору необходимо предоставить дополнительную копию годовой отчетности компании, переведенную в USD. Суммы должны быть переведены по обменному курсу, действующему на дату составления баланса, и этот курс должен быть указан в примечаниях к отчетам.
При подготовке расчетов компании следует учитывать три классификации по размеру компании:
В рамках классификации малых компаний есть подкласс, называемый микропредприятием, который применяется к очень малым компаниям.
Микропредприятие должно соответствовать обоим следующим условиям:
Микропредприятия могут готовить и подавать баланс с сокращенным набором информации по сравнению с тем, который требуется для малых, средних или крупных компаний. Кроме того, микропредприятие может воспользоваться освобождениями, доступными для малых компаний, такими как освобождение от аудита и требование подавать отчет директоров или отчет о прибылях и убытках в Регистрационный орган.
Независимо от соответствия пороговому условию микропредприятия, компания не может готовить и подавать отчеты микропредприятия, если она является или являлась в любое время в течение финансового года одним из следующих:
Режим малых компаний применяется к компаниям в течение двух последовательных финансовых лет:
Малые компании не обязаны предоставлять копию отчета директоров или отчета о прибылях и убытках в Регистрационный орган.
Для группы компаний применяются следующие пороговые значения размера группы компаний:
Оборот (скорректировать пропорционально, если финансовый период не составляет полные 12 месяцев).
Чистый оборот определяется как «после любых зачетов и других корректировок, внесенных для устранения групповых транзакций» в соответствии с МСФО.
Валовой оборот означает «без этих зачетов и других корректировок». Это просто означает сложение цифр непосредственно из индивидуальных финансовых отчетов каждой группы субъектов.
Преимущества регистрации компании в СЭЗ ADGM. Последовательность действий при регистрации компании в Свободной экономической зоне ADGM. Основания для получения визы и порядок получения. Последующая работа с компанией и стоимость услуг.gsl.org
Компании должны проходить аудит, если только Компания не освобождена от аудита.
Аудитор — это лицо, которое представляет независимый отчет членам компании о том, подготовила ли компания свою финансовую отчетность в соответствии с применимой структурой финансовой отчетности. В отчете также должно быть указано, дает ли отчетность компании справедливое представление о ее деятельности на конец года.
Существует три категории компаний, которые освобождены от аудита:
Компания не имеет права требовать освобождения от аудита, если она:
В целом, хотелось бы отметить, что в ADGM очень хорошо проработана нормативная база, провайдеры оказывают качественные финансовые, аудиторские услуги, недорогая лицензия на осуществление деятельности, возможность оформления рабочей визы. Все это дает неоспоримые преимущества для открытия и ведения бизнеса.
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