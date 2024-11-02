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Требования к ведению финансовой отчетности в ADGM Материал редакции

ADGM (Abu Dhabi Global Market) – мировой финансовый центр, расположенный на территории Объединенных Арабских Эмиратов, в самом центре столицы Абу-Даби, является отдельной свободной экономической зоной, которая имеет свои законы. В частности, корпоративное законодательство основано на английском праве, что дает неоспоримые преимущества для открытия и ведения бизнеса в этой фризоне. Требования к финансовой отчетности и аудиту компаний, зарегистрированных в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market, также строго регламентированы и регулируются местным правительством эмирата Абу-Даби.

Общие требования

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Все компании ADGM обязаны готовить финансовую отчетность. Все компании должны хранить адекватные бухгалтерские записи в своем зарегистрированном офисе или другом подходящем месте в течение как минимум десяти лет. Компании ADGM подлежат обязательному аудиту, который должен проводиться зарегистрированным аудитором ADGM, если компания не имеет освобождение от аудита. Отчетность должна быть утверждена Директором компании и отражать истинное и справедливое представление об активах, обязательствах, финансовом положении и прибыли или убытках компании. Подписанные отчеты должны подаваться в Регистрационный орган фризоны ADGM на ежегодной основе. За позднюю подачу отчетов может быть наложен штраф.

Стандарты бухгалтерского учета и отчетности

Финансовая отчетность компании ADGM должна быть подготовлена в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета («IAS»).

Сроки подготовки финансовой отчетности

Финансовый год – это, как правило, 12-месячный период. Каждая компания должна составлять отчетность, которая отражает результаты деятельности компании в течение финансового года.

Первый отчетный период (или финансовый год) вашей компании – это период продолжительностью более 6 месяцев, но не более 18 месяцев, начинающийся с даты ее регистрации и заканчивающийся ее ARD (Accounting Reference Date – последний день финансового года компании).

Состав финансовой отчетности

Как правило, финансовая отчетность отдельной компании должна включать:

регистрационный номер ADGM компании;

адрес зарегистрированного офиса компании;

указание на то, является ли компания публичной или частной компанией и ограничена ли она акциями или гарантией;

отчет о прибылях и убытках;

баланс, подписанный директором;

примечания к отчетности;

отчет директора, подписанный секретарем или директором;

аудиторский отчет, в котором указано имя аудитора (если компания не освобождена от аудита) и подпись аудитора.

Консолидированная финансовая отчетность

Если компания на конец финансового года является материнской компанией, директора обязаны подготовить консолидированную отчетность в дополнение к отдельной финансовой отчетности.

Все дочерние предприятия компании должны быть включены в консолидацию и отчеты по ним должны быть подготовлены с использованием одной и той же структуры финансовой отчетности.

Валюта представления счетов

Суммы, указанные в годовой отчетности компании, должны быть показаны в долларах США («USD»).

Если отчетность готовится в валюте, отличной от USD, Регистратору необходимо предоставить дополнительную копию годовой отчетности компании, переведенную в USD. Суммы должны быть переведены по обменному курсу, действующему на дату составления баланса, и этот курс должен быть указан в примечаниях к отчетам.

Определение размера вашей компании

При подготовке расчетов компании следует учитывать три классификации по размеру компании:

малые,

средние,

крупные.

В рамках классификации малых компаний есть подкласс, называемый микропредприятием, который применяется к очень малым компаниям.

Микропредприятие должно соответствовать обоим следующим условиям:

оборот должен быть не более 2,5 млн долларов США; среднее количество сотрудников должно быть не более 9.

Микропредприятия могут готовить и подавать баланс с сокращенным набором информации по сравнению с тем, который требуется для малых, средних или крупных компаний. Кроме того, микропредприятие может воспользоваться освобождениями, доступными для малых компаний, такими как освобождение от аудита и требование подавать отчет директоров или отчет о прибылях и убытках в Регистрационный орган.

Независимо от соответствия пороговому условию микропредприятия, компания не может готовить и подавать отчеты микропредприятия, если она является или являлась в любое время в течение финансового года одним из следующих:

субъектом общественного интереса;

финансовым учреждением, кроме Участника FinTech;

членом недопустимой группы, кроме Участника FinTech;

компания является материнской компанией, которая готовит групповые отчеты.

Режим малых компаний применяется к компаниям в течение двух последовательных финансовых лет:

оборот не более 13,5 млн долл. США; число сотрудников не более 35.

Малые компании не обязаны предоставлять копию отчета директоров или отчета о прибылях и убытках в Регистрационный орган.

Для группы компаний применяются следующие пороговые значения размера группы компаний:

Чистый оборот не более 13,5 млн долл. США

Валовый оборот не более 16,2 млн долл. США

Количество сотрудников не более 35 сотрудников

Оборот (скорректировать пропорционально, если финансовый период не составляет полные 12 месяцев).

Чистый оборот определяется как «после любых зачетов и других корректировок, внесенных для устранения групповых транзакций» в соответствии с МСФО.

Валовой оборот означает «без этих зачетов и других корректировок». Это просто означает сложение цифр непосредственно из индивидуальных финансовых отчетов каждой группы субъектов.

Аудит фризон компании в ADGM

Компании должны проходить аудит, если только Компания не освобождена от аудита.

Аудитор — это лицо, которое представляет независимый отчет членам компании о том, подготовила ли компания свою финансовую отчетность в соответствии с применимой структурой финансовой отчетности. В отчете также должно быть указано, дает ли отчетность компании справедливое представление о ее деятельности на конец года.

Освобождение от аудита

Существует три категории компаний, которые освобождены от аудита:

Малая компания; Компания, которая относится к малой группе компаний; Спящая компания (dormant).

При оценке размера группы для определения того, имеет ли компания право на освобождение от аудита, учитывается размер всей группы.

Компания не имеет права требовать освобождения от аудита, если она:

Публично зарегистрированная организация;

Финансовое учреждение (кроме участника FinTech);

Уполномоченная страховая компания;

Банковская компания;

Эмитент электронных денег;

Компания, осуществляющая деятельность на рынке страхования.