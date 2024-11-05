Порой по ряду причин встает вопрос о необходимости переезда в другую страну. Турция остается одной из популярных стран для переезда благодаря благоприятному климату, привлекательным условиям для бизнеса и, в целом, комфортному уровню проживания. Выбирая Турцию в качестве страны своего проживания, в большинстве случаев следует решить вопрос с трудоустройством.
Гражданин иностранного государства может устроиться на работу к турецкому работодателю, получив соответствующее разрешение на работу.
Разрешение на работу – это официальный документ, выдаваемый Министерством труда и социального обеспечения, наделяющий иностранного гражданина правом работать и проживать на территории Турции в течение срока действия документа.
Иностранец, работающий в Турции, не имея на то должным образом оформленного разрешения, тем самым нарушает требования местного законодательства, что влечет за собой серьезные последствия, от штрафов до депортации и запрета на повторный въезд.
На саму компанию также могут быть наложены штрафы, компания может быть привлечена к ответственности за неуплату налога и взносов.
Иностранному гражданину может быть выдано временное разрешение на работу на максимальный срок один год, если заявление подается впервые.
У такого иностранного сотрудника должно быть отдельное рабочее место, принадлежащее физическому или юридическому лицу, государственному учреждению или организации.
Временное разрешение на работу можно продлить, обратившись в Министерство труда и социального обеспечения: в первый раз – на два года, далее – на максимальный срок три года (если заявитель остается работать у прежнего работодателя). Если же заявитель планирует работать у нового работодателя, заявление подается на общих основаниях.
Бессрочное разрешение на работу может быть выдано иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в Турции или действительное разрешение на работу в течение минимум 8 лет.
Иностранные граждане, получившие бессрочное разрешение на работу, пользуются всеми теми правами, которые есть у обладателей постоянного вида на жительство.
Кроме того, иностранный гражданин может получить независимое разрешение на работу. При принятии решения о предоставлении иностранцу независимого разрешения на работу учитываются такие критерии, как уровень образования и опыт работы, вклад в развитие науки и технологии, влияние деятельности или инвестиций такого лица на государственную экономику и ряд прочих критериев, устанавливаемых Министерством труда и социального обеспечения в соответствии с рекомендациями Международного консультативного совета по вопросам труда.
Независимое разрешение на работу выдается на ограниченный срок.
Кроме того, иностранный гражданин может получить Бирюзовую карту (Turquoise Card), если его заявление будет одобрено с учетом его уровня образования, опыта работы, вклада в развитие науки и технологии, влияния его деятельности или инвестиций в Турции на экономику страны, а также с учетом рекомендаций Международного консультативного совета по вопросам труда и процедурами и принципами, установленными Министерством труда и социального обеспечения.
Бирюзовая карта выдается на «переходный» период – первые три года. Министерство может запросить информацию и документацию по деятельности работодателя или иностранного сотрудника в течение указанного периода.
Запись о переходном периоде на Бирюзовой карте удаляется при подаче заявления иностранного гражданина и выдается бессрочная Бирюзовая карта.
Заявление на получение бессрочной Бирюзовой карты подается за 180 дней до окончания переходного периода и до даты окончания переходного периода. Если подать заявление об удалении записи о переходном периоде позже, оно будет отклонено, и Бирюзовая карта станет недействительной.
Способ подачи заявления на получение разрешения на работу зависит от того, где находится заявитель на момент подачи.
Заявление на получение разрешения на работу можно подать в режиме онлайн, воспользовавшись системой E-Permit.
При подаче заявления необходимы паспорт иностранного гражданина, фотография и копия трудового договора. В целом, пакет требуемых документов зависит от способа подачи заявления и от должности, на которую претендует иностранный гражданин.
Разрешение на работу – это документ, который позволяет его владельцу проживать и работать по трудовому договору на территории Турции. Разрешения на работу выдаются Министерством семьи, труда и социальных услуг по заявлению работника и работодателя. Порядок подачи такого заявления разнится в зависимости от того, находится ли работник на территории Турции.gsl.org
Если иностранный гражданин находится на территории Турции и имеет вид на жительство, до окончания срока действия которого на момент подачи заявления остается не менее шести месяцев, работодатель может подать заявление непосредственно в Министерство труда и социального обеспечения через соответствующую электронную систему.
Могут быть запрошены дополнительные документы, к примеру, справка об отсутствии судимости, документы, подтверждающие наличие средств и адрес проживания в Турции, медицинская страховка и прочие.
Если работник находится за пределами Турции, для подачи заявления ему необходимо обратиться в посольство или консульство Турции в той стране, где он проживает на момент подачи заявления. Ему будет выдан уникальный шестнадцатизначный номер, который будет привязан к его профилю в системе E-Permit System.
Далее работодатель в Турции подает заявление со своей стороны через онлайн-кабинет в Министерстве труда и социального обеспечения. Для этого также потребуется уникальный номер работника.
После подачи заявления в течение 10 дней в Министерство необходимо передать документы в бумажном виде.
Получив положительное решение по своему заявлению, иностранный гражданин должен оплатить сбор и получить визу.
Въехать на территорию Турции ему необходимо в течение 180 дней после получения разрешения на работу, в противном случае разрешение на работу аннулируется.
Документ о разрешении на работу отправляется работнику в бумажном виде почтой. Он является официальным документом, подтверждающим, что иностранный гражданин получил законный статус иностранного работника.
Приступить к работе иностранный сотрудник должен в течение одного месяца с даты въезда в страну (в любом случае, приступить к работе следует в течение 6 месяцев с даты, указанной в разрешении на работу).
В течение тридцати дней после въезда работника на территорию Турции работодатель должен зарегистрировать его в Службе социальной защиты и уплатить соответствующую пошлину.
Ранее в отношении найма иностранных работников к турецкой компании применялись следующие критерии:
Кроме того, в компании должно быть определенное пропорциональное соотношение нанимаемых иностранных сотрудников к местным сотрудникам: на каждого иностранца в компании должны быть трудоустроены пять местных граждан.
Критерии оценки финансовой устойчивости (Financial Adequacy) для компаний, планирующих нанять иностранных работников, также пересмотрены:
Указанные критерии (за исключением критериев финансовой устойчивости) начинают действовать с 1 октября 2024 года. Новые положения в части размера оплаченного уставного капитала, чистого объема продаж и суммы экспорта вступают в силу с 1 января 2025 года.
К разрешениям на работу, заявка на получение которых подана до 1 октября 2024 года, применяются положения, действующие до этой даты. Полученные ранее разрешения на работу также продлеваются на прежних условиях.
Компании, занятые в сфере информационных технологий, также частично освобождены от необходимости соблюдать требование «пять местных сотрудников на одного иностранного работника» для первых двух иностранных работников.
Критерии финансовой устойчивости в таком случае также не применяются.
Такие категории существуют, в частности, речь идет об иностранных гражданах, являющихся родителями или детьми граждан Турции, иностранцах с постоянным видом на жительство, об иностранцах, проживших в Турции не менее восьми лет на основании временного вида на жительство или разрешения на работу, и ряде других лиц.
Новые положения также затронули размер вознаграждения иностранных сотрудников, снизив минимальный размер оплаты, к примеру:
Размер вознаграждения работников, занятых в сфере бытовых услуг и прочих профессий, должен быть не менее минимального размера оплаты труда.
Ожидается, что предложенные изменения позволят сбалансировать потребности в привлечении иностранных специалистов на внутренний рынок и в то же время защитить местных сотрудников.
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