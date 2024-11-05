Получение разрешения на работу в Турции в 2024 году Материал редакции

Порой по ряду причин встает вопрос о необходимости переезда в другую страну. Турция остается одной из популярных стран для переезда благодаря благоприятному климату, привлекательным условиям для бизнеса и, в целом, комфортному уровню проживания. Выбирая Турцию в качестве страны своего проживания, в большинстве случаев следует решить вопрос с трудоустройством.

Гражданин иностранного государства может устроиться на работу к турецкому работодателю, получив соответствующее разрешение на работу.

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Что представляет собой разрешение на работу?

Разрешение на работу – это официальный документ, выдаваемый Министерством труда и социального обеспечения, наделяющий иностранного гражданина правом работать и проживать на территории Турции в течение срока действия документа.

В соответствии с законом (ст.27 Article 27 of Law No. 6458 on Foreigners and International Protection), действующее разрешение на работу (а также документ, подтверждающий освобождение от необходимости получать такое разрешение) считается разрешением на проживание.

Каковы будут последствия, если работать без соответствующего разрешения?

Иностранец, работающий в Турции, не имея на то должным образом оформленного разрешения, тем самым нарушает требования местного законодательства, что влечет за собой серьезные последствия, от штрафов до депортации и запрета на повторный въезд.

На саму компанию также могут быть наложены штрафы, компания может быть привлечена к ответственности за неуплату налога и взносов.

Какие существуют виды разрешений на работу?

Временное разрешение

Иностранному гражданину может быть выдано временное разрешение на работу на максимальный срок один год, если заявление подается впервые.

У такого иностранного сотрудника должно быть отдельное рабочее место, принадлежащее физическому или юридическому лицу, государственному учреждению или организации.

Временное разрешение на работу можно продлить, обратившись в Министерство труда и социального обеспечения: в первый раз – на два года, далее – на максимальный срок три года (если заявитель остается работать у прежнего работодателя). Если же заявитель планирует работать у нового работодателя, заявление подается на общих основаниях.

Бессрочное разрешение

Бессрочное разрешение на работу может быть выдано иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в Турции или действительное разрешение на работу в течение минимум 8 лет.

Иностранные граждане, получившие бессрочное разрешение на работу, пользуются всеми теми правами, которые есть у обладателей постоянного вида на жительство.

Независимое разрешение

Кроме того, иностранный гражданин может получить независимое разрешение на работу. При принятии решения о предоставлении иностранцу независимого разрешения на работу учитываются такие критерии, как уровень образования и опыт работы, вклад в развитие науки и технологии, влияние деятельности или инвестиций такого лица на государственную экономику и ряд прочих критериев, устанавливаемых Министерством труда и социального обеспечения в соответствии с рекомендациями Международного консультативного совета по вопросам труда.

Независимое разрешение на работу выдается на ограниченный срок.

Бирюзовая карта (TurquoiseCard)

Кроме того, иностранный гражданин может получить Бирюзовую карту (Turquoise Card), если его заявление будет одобрено с учетом его уровня образования, опыта работы, вклада в развитие науки и технологии, влияния его деятельности или инвестиций в Турции на экономику страны, а также с учетом рекомендаций Международного консультативного совета по вопросам труда и процедурами и принципами, установленными Министерством труда и социального обеспечения.

Бирюзовая карта выдается на «переходный» период – первые три года. Министерство может запросить информацию и документацию по деятельности работодателя или иностранного сотрудника в течение указанного периода.

Запись о переходном периоде на Бирюзовой карте удаляется при подаче заявления иностранного гражданина и выдается бессрочная Бирюзовая карта.

Заявление на получение бессрочной Бирюзовой карты подается за 180 дней до окончания переходного периода и до даты окончания переходного периода. Если подать заявление об удалении записи о переходном периоде позже, оно будет отклонено, и Бирюзовая карта станет недействительной.

Способ подачи заявления на получение разрешения на работу зависит от того, где находится заявитель на момент подачи.

Заявление на получение разрешения на работу можно подать в режиме онлайн, воспользовавшись системой E-Permit.

При подаче заявления необходимы паспорт иностранного гражданина, фотография и копия трудового договора. В целом, пакет требуемых документов зависит от способа подачи заявления и от должности, на которую претендует иностранный гражданин.

Как подать заявление на получение разрешения на работу, если заявитель находится в Турции?

Если иностранный гражданин находится на территории Турции и имеет вид на жительство, до окончания срока действия которого на момент подачи заявления остается не менее шести месяцев, работодатель может подать заявление непосредственно в Министерство труда и социального обеспечения через соответствующую электронную систему.

трудовой договор, подписанный обеими сторонами; копия паспорта (должен действовать, как минимум, в течение 6 месяцев после въезда в страну); копия диплома / сертификата об образовании, заверенная должным образом; документы на компанию - работодателя (выписка из официальной газеты – Turkish Trade Registry Gazette – с данными о структуре и капитале, балансе и отчете о прибылях и убытках за минувший период).

Могут быть запрошены дополнительные документы, к примеру, справка об отсутствии судимости, документы, подтверждающие наличие средств и адрес проживания в Турции, медицинская страховка и прочие.

Документы, прилагаемые к заявлению, подаются в Министерство в бумажном виде в течение 6 дней с момента подачи электронного заявления. В течение 30-дневного срока Министерство принимает решение об одобрении или отклонении заявления.

Как подается заявление, если заявитель находится в другой стране?

Если работник находится за пределами Турции, для подачи заявления ему необходимо обратиться в посольство или консульство Турции в той стране, где он проживает на момент подачи заявления. Ему будет выдан уникальный шестнадцатизначный номер, который будет привязан к его профилю в системе E-Permit System.

Далее работодатель в Турции подает заявление со своей стороны через онлайн-кабинет в Министерстве труда и социального обеспечения. Для этого также потребуется уникальный номер работника.

После подачи заявления в течение 10 дней в Министерство необходимо передать документы в бумажном виде.

Каков порядок действий после одобрения заявления?

Получив положительное решение по своему заявлению, иностранный гражданин должен оплатить сбор и получить визу.

Въехать на территорию Турции ему необходимо в течение 180 дней после получения разрешения на работу, в противном случае разрешение на работу аннулируется.

Документ о разрешении на работу отправляется работнику в бумажном виде почтой. Он является официальным документом, подтверждающим, что иностранный гражданин получил законный статус иностранного работника.

Приступить к работе иностранный сотрудник должен в течение одного месяца с даты въезда в страну (в любом случае, приступить к работе следует в течение 6 месяцев с даты, указанной в разрешении на работу).

В течение тридцати дней после въезда работника на территорию Турции работодатель должен зарегистрировать его в Службе социальной защиты и уплатить соответствующую пошлину.

Какие требования к компании-работодателю?

Ранее в отношении найма иностранных работников к турецкой компании применялись следующие критерии:

оплаченный уставный капитал – не менее 100 000 турецких лир; или

валовый объем продаж – 800 000 турецких лир; или

сумма экспорта за последний год – не менее 250 000 долларов США.

Кроме того, в компании должно быть определенное пропорциональное соотношение нанимаемых иностранных сотрудников к местным сотрудникам: на каждого иностранца в компании должны быть трудоустроены пять местных граждан.

ВАЖНО! Однако с 1 октября 2024 года ряд положений, регулирующих вопросы трудоустройства иностранных граждан, претерпел



В частности, крупные компании с чистым объемом продаж за предыдущий год не менее 50 миллионов турецких лир освобождаются от необходимости нанимать пять местных сотрудников на каждого иностранного работника (такие компании могут нанять до пяти иностранцев без соблюдения такой пропорции).



Тем не менее компании должны соблюдать баланс по нанимаемым сотрудникам: количество нанимаемых иностранцев не должно превышать числа нанятых турецких граждан. Однако с 1 октября 2024 года ряд положений, регулирующих вопросы трудоустройства иностранных граждан, претерпел значительные изменения В частности, крупные компании с чистым объемом продаж за предыдущий год не менее 50 миллионов турецких лир освобождаются от необходимости нанимать пять местных сотрудников на каждого иностранного работника (такие компании могут нанять до пяти иностранцев без соблюдения такой пропорции).Тем не менее компании должны соблюдать баланс по нанимаемым сотрудникам: количество нанимаемых иностранцев не должно превышать числа нанятых турецких граждан.

Критерии оценки финансовой устойчивости (Financial Adequacy) для компаний, планирующих нанять иностранных работников, также пересмотрены:

оплаченный уставный капитал новых компаний, зарегистрированных в текущем финансовом году и еще не подготовивших годовой баланс и отчет о результатах финансовой деятельности, должен быть не менее 500 000 турецких лир; к действующим компаниям, зарегистрированным более года назад и сдавшим, как минимум, один годовой баланс, применяются следующие критерии:

оплаченный уставный капитал – не менее 500 000 турецких лир (ранее речь шла о 100 000 турецких лир); или

чистый объем продаж за год – не менее 8 000 000 турецких лир; или

сумма экспорта за предыдущий год – не менее 150 000 долларов США.

Когда вступают в силу нововведения по вопросам трудоустройства иностранных граждан в Турции?

Указанные критерии (за исключением критериев финансовой устойчивости) начинают действовать с 1 октября 2024 года. Новые положения в части размера оплаченного уставного капитала, чистого объема продаж и суммы экспорта вступают в силу с 1 января 2025 года.

К разрешениям на работу, заявка на получение которых подана до 1 октября 2024 года, применяются положения, действующие до этой даты. Полученные ранее разрешения на работу также продлеваются на прежних условиях.

Предусмотрены ли какие-либо льготы для IT деятельности?

Компании, занятые в сфере информационных технологий, также частично освобождены от необходимости соблюдать требование «пять местных сотрудников на одного иностранного работника» для первых двух иностранных работников.

Критерии финансовой устойчивости в таком случае также не применяются.

Есть ли категории граждан, в отношении которых существуют послабления по количеству нанимаемых иностранцев и финансовой устойчивости?

Такие категории существуют, в частности, речь идет об иностранных гражданах, являющихся родителями или детьми граждан Турции, иностранцах с постоянным видом на жительство, об иностранцах, проживших в Турции не менее восьми лет на основании временного вида на жительство или разрешения на работу, и ряде других лиц.

Отразятся ли новые положения на минимальной заработной плате для иностранного работника?

Новые положения также затронули размер вознаграждения иностранных сотрудников, снизив минимальный размер оплаты, к примеру:

для руководителей высшего звена и пилотов – до пяти минимальных размеров оплаты труда (вместо ранее установленного размера в виде 6,5 минимальных заработных плат);

для сотрудников, занимающих должности, требующие определенного опыта – в размере двух минимальных заработных плат (вместо трех ранее).

Размер вознаграждения работников, занятых в сфере бытовых услуг и прочих профессий, должен быть не менее минимального размера оплаты труда.

Ожидается, что предложенные изменения позволят сбалансировать потребности в привлечении иностранных специалистов на внутренний рынок и в то же время защитить местных сотрудников.