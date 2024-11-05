сегодня в 15:40

ОАЭ намерены ввести требования к электронному выставлению счетов в 2026 году

Министерство финансов ОАЭ опубликовало информацию о своем намерении ввести требования к электронному выставлению счетов в 2026 году, которые станут обязательными для транзакций B2B и B2G.

Высокоуровневый график введения требований включает разработку требований и процедур аккредитации для поставщиков услуг в четвертом квартале 2024 года, обновление необходимого законодательства для обязательного электронного выставления счетов во втором квартале 2025 года и запуск первой фазы требований к электронному выставлению счетов во втором квартале 2026 года.

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Обращаем внимание, что в отдельном документе PDF о планах указана дата запуска в июле 2026 года, то есть в третьем квартале.