News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
5

ОАЭ намерены ввести требования к электронному выставлению счетов в 2026 году

Министерство финансов ОАЭ опубликовало информацию о своем намерении ввести требования к электронному выставлению счетов в 2026 году, которые станут обязательными для транзакций B2B и B2G.

Ксения Шилкина
Обсудить

Высокоуровневый график введения требований включает разработку требований и процедур аккредитации для поставщиков услуг в четвертом квартале 2024 года, обновление необходимого законодательства для обязательного электронного выставления счетов во втором квартале 2025 года и запуск первой фазы требований к электронному выставлению счетов во втором квартале 2026 года.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее

Обращаем внимание, что в отдельном документе PDF о планах указана дата запуска в июле 2026 года, то есть в третьем квартале.

По материалам orbitax.com

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#счет-фактура
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#счет-фактура