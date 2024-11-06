Аргентина - одна из наиболее крупных и экономически развитых стран Латинской Америки. Сегодня она занимает второе место на материке по площади территории и третье по количеству населения. В настоящее время эта страна очень популярна для релокации, в том числе и бизнеса. В статье разберем правила и стандарты по ведению бухгалтерских записей и финансовой отчетности компаний, зарегистрированных в Аргентине.
Закон о торговых корпорациях устанавливает основные требования к бухгалтерским записям и финансовой отчетности коммерческих организаций.
Генеральная инспекция юстиции несет ответственность за функции, возложенные законодательством на Государственный реестр торговли (Registro Público de Comercio).
Регулирующие органы устанавливают правила в отношении бухгалтерских записей и представления финансовой отчетности для регулируемых организаций, таких как банки, страховые компании и компании, акции которых котируются на фондовой бирже.
Принципы бухгалтерского учета устанавливаются Профессиональным советом экономических наук (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), членами которого являются все практикующие аудиторы в Аргентине.
Основное отличие касается запасов, которые согласно US GAAP и IFRS основаны на стоимости приобретения, в то время как согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета в Аргентине они основаны на текущих значениях и первоначальной стоимости с поправкой на инфляцию в качестве альтернативы.
Законодательство Аргентины предусматривает возможность создания нескольких организационно-правовых форм, наиболее популярными из которых являются Sociedades anónimas (S.A.), Sociedades anónimas uni-personales (S.A.U.) и Sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.).gsl.org
Все компании должны готовить годовые финансовые отчеты, которые, в свою очередь, должны быть проаудированы независимым аудитором. В некоторых случаях финансовые отчеты должны быть поданы в регулирующие и налоговые органы вместе с отчетом аудитора.
Национальная комиссия по ценным бумагам требует от компаний, акции которых котируются на фондовой бирже, представлять квартальные финансовые отчеты.
Дивиденды выплачиваются при условии, что они производятся из реализованной и чистой прибыли в соответствии с годовой финансовой отчетностью, утвержденной на общем собрании.
Годовая финансовая отчетность должна включать:
Финансовая отчетность должна включать сравнительные данные за непосредственно предшествующий период.
Как правило, финансовая отчетность и аудиторское заключение должны быть поданы в государственные органы не позднее последнего дня июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
В случае несоблюдения обязательства по подаче обязательной финансовой отчетности в установленный срок на налогоплательщиков будет наложен
Консолидированная финансовая отчетность требуется, если компания владеет более 50% голосующих прав другой компании или когда она контролирует другую компанию совместно с третьей стороной.
В случае, если компания, владеющая менее 50% голосующих прав, имеет контроль в результате письменных соглашений с другими миноритарными акционерами, она должна консолидировать свою финансовую отчетность с отчетностью контролируемой компании с помощью метода пропорциональной консолидации.
Консолидированная финансовая отчетность должна раскрывать политику консолидации материнской компании.
Внутрифирменные операции и остатки должны быть исключены в процессе консолидации, а любые доли дочерних компаний должны быть указаны отдельно как в консолидированном отчете о прибылях и убытках, так и в консолидированном балансе.
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