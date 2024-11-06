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Аудит и подача финансовой отчетности в Аргентине Материал редакции

Аргентина - одна из наиболее крупных и экономически развитых стран Латинской Америки. Сегодня она занимает второе место на материке по площади территории и третье по количеству населения. В настоящее время эта страна очень популярна для релокации, в том числе и бизнеса. В статье разберем правила и стандарты по ведению бухгалтерских записей и финансовой отчетности компаний, зарегистрированных в Аргентине.

Требования законодательства по ведению бухгалтерских записей и финансовой отчетности в Аргентине

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Закон о торговых корпорациях устанавливает основные требования к бухгалтерским записям и финансовой отчетности коммерческих организаций.

Все коммерческие организации должны вести официальные бухгалтерские записи, утвержденные Советом по надзору за компаниями (Inspección General de Justicia или Registro Público de Comercio). Транзакции должны быть внесены в хронологическом порядке и таким образом, чтобы каждая из них могла быть идентифицирована. Бухгалтерские и корпоративные книги должны быть прошиты, пронумерованы и представлены в Генеральную инспекцию юстиции (Inspección General de Justicia) для их идентификации.

Генеральная инспекция юстиции несет ответственность за функции, возложенные законодательством на Государственный реестр торговли (Registro Público de Comercio).

Регулирующие органы устанавливают правила в отношении бухгалтерских записей и представления финансовой отчетности для регулируемых организаций, таких как банки, страховые компании и компании, акции которых котируются на фондовой бирже.

Принципы бухгалтерского учета устанавливаются Профессиональным советом экономических наук (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), членами которого являются все практикующие аудиторы в Аргентине.

Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) в Аргентине аналогичны US GAAP и Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS).

Основное отличие касается запасов, которые согласно US GAAP и IFRS основаны на стоимости приобретения, в то время как согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета в Аргентине они основаны на текущих значениях и первоначальной стоимости с поправкой на инфляцию в качестве альтернативы.

Аудит отчетности в Аргентине

Все компании должны готовить годовые финансовые отчеты, которые, в свою очередь, должны быть проаудированы независимым аудитором. В некоторых случаях финансовые отчеты должны быть поданы в регулирующие и налоговые органы вместе с отчетом аудитора.

Национальная комиссия по ценным бумагам требует от компаний, акции которых котируются на фондовой бирже, представлять квартальные финансовые отчеты.

Бухгалтерские записи и финансовые отчеты должны быть написаны на испанском языке и выражены в аргентинских песо (ARS).

Дивиденды выплачиваются при условии, что они производятся из реализованной и чистой прибыли в соответствии с годовой финансовой отчетностью, утвержденной на общем собрании.

Годовая финансовая отчетность должна включать:

Отчет совета директоров;

Баланс;

Отчет о прибылях и убытках;

Анализ расходов;

Отчет об изменениях в акционерном капитале;

Отчет о движении денежных средств.

Финансовая отчетность должна включать сравнительные данные за непосредственно предшествующий период.

Сроки подготовки и подачи финансовой отчетности в Аргентине

Как правило, финансовая отчетность и аудиторское заключение должны быть поданы в государственные органы не позднее последнего дня июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

Ответственность за несвоевременную подачу отчетности

В случае несоблюдения обязательства по подаче обязательной финансовой отчетности в установленный срок на налогоплательщиков будет наложен

штраф в размере 10 000 аргентинских песо для местных предприятий и

штраф в размере 20 000 аргентинских песо для иностранных предприятий.

Консолидированная финансовая отчетность

Консолидированная финансовая отчетность требуется, если компания владеет более 50% голосующих прав другой компании или когда она контролирует другую компанию совместно с третьей стороной.

В случае, если компания, владеющая менее 50% голосующих прав, имеет контроль в результате письменных соглашений с другими миноритарными акционерами, она должна консолидировать свою финансовую отчетность с отчетностью контролируемой компании с помощью метода пропорциональной консолидации.

Консолидированная финансовая отчетность должна раскрывать политику консолидации материнской компании.