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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Совет ЕС согласовал пакет мер по НДС в цифровую эпоху

Совет ЕС объявил о достижении соглашения по пакету мер по НДС в цифровую эпоху на своем заседании 5 ноября. Европейский парламент должен провести консультации по директиве пакета, после чего она может быть официально принята Советом и опубликована в Официальном журнале ЕС.

Ольга Кутяева
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Благодаря новым правилам в отношении электронных счетов-фактур и предоставления данных в режиме реального времени, а также бизнеса, осуществляемого через цифровые платформы, этот пакет законов будет бороться с налоговым мошенничеством, поддерживать бизнес и способствовать цифровизации.

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Соглашение охватывает 3 документа - директиву, постановление и исполнительное постановление, - которые в совокупности вносят изменения в 3 различных аспекта системы НДС.

Новые правила:

  • к 2030 году полностью переведут отчетность по НДС при трансграничных сделках в цифровой формат;
  • обязать онлайн-платформы уплачивать НДС при краткосрочном размещении и услугах пассажирского транспорта в большинстве случаев, когда отдельные поставщики услуг не взимают НДС;
  • усовершенствовать и расширить единые онлайн-сервисы по НДС, чтобы предприятиям не приходилось проходить дорогостоящую регистрацию по НДС в каждом государстве-члене ЕС, в котором они ведут бизнес.

Совет решил, что для целей НДС будет создана цифровая система отчетности в режиме реального времени с помощью электронных счетов-фактур.

Предприятия будут выставлять электронные счета-фактуры для трансграничных сделок между бизнесом и бизнесом и автоматически сообщать данные в свою налоговую службу. Эта система будет основана на существующем европейском стандарте для электронных счетов-фактур в сфере государственных закупок. Национальные налоговые службы будут обмениваться данными через новую ИТ-систему, способную анализировать подозрительную деятельность.

Совет согласился с тем, что система ЕС должна быть введена в действие в 2030 году, а все существующие национальные системы должны стать совместимыми с системой ЕС к 2035 году.

По материалам European Council

#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT