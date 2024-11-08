Парламент Латвии утвердил обязательные требования к выставлению электронных счетов

31 октября 2024 года Сейм Латвии (парламент) утвердил Закон о внесении изменений в Закон о бухгалтерском учете, который теперь должен быть подписан президентом и опубликован в Официальном вестнике для вступления в силу.

Среди прочего, поправки предусматривают введение обязательных требований к выставлению электронных счетов для предприятий, зарегистрированных в Латвии, с 1 января 2026 года. Требования к выставлению электронных счетов применяются к сделкам B2B в Латвии за товары и услуги. Подробные правила внедрения системы электронных счетов должны быть опубликованы до 1 июля 2025 года.

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