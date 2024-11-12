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Российское право
Дарья Соловьева
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Признание судебного извещения ненадлежащим

Практика Верховного суда по экономическим спорам

Дарья Соловьева
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Надлежащее извещение сторон регулируется Арбитражным процессуальным кодексом, а именно статьей 123 АПК РФ.

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В каких же случаях суды могут признать извещение сторон произведенным в ненадлежащем порядке? Верховный суд РФ на основании рассмотренной жалобы отразил следующий вывод в своем определении. Судебное извещение не было доставлено ответчику вследствие нарушения правил доставки почтовой корреспонденции. А именно, почтовый орган не уведомил адресата о поступлении на его имя судебного извещения, а также, не проставил отметку о таком уведомлении на возвращенном извещении. При данных обстоятельствах Верховный суд вернул дело в апелляционную инстанцию в связи с существенными нарушениями норм процессуального права.

Как не попасть в ловушку? Например, в качестве доказательства уважительной причины пропуска срока обжалования можно обратиться в почтамт с запросом о проведении проверки в целях соблюдения правил доставки почтовой корреспонденции.

#арбитражная практика#Верховный Суд#судебная практика
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#арбитражная практика#Верховный Суд#судебная практика