Остров Мэн объявляет об изменении процентных ставок по косвенным налогам

Министерство финансов острова Мэн объявило, что с 25 ноября 2024 года процентные ставки по просроченным платежам и погашениям, связанным с НДС и другими косвенными налогами, будут снижены до 7,25% и 3,75% соответственно.
Правила, касающиеся процентных сборов за просроченный платеж, меняются в Соединенном Королевстве в связи с уменьшением базовой ставки Банка Англии с 5 до 4,75%.
Правительство острова Мэн заключило соглашение с Соединенным Королевством о сохранении управления и администрирования НДС и других косвенных налогов в соответствии с Соединенным Королевством.
В результате изменения базовой ставки процентные ставки Казначейства за просроченный платеж и погашение снизятся с 25 ноября 2024 года до следующих значений:
По материалам orbitax.com
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