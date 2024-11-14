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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Остров Мэн объявляет об изменении процентных ставок по косвенным налогам

Министерство финансов острова Мэн объявило, что с 25 ноября 2024 года процентные ставки по просроченным платежам и погашениям, связанным с НДС и другими косвенными налогами, будут снижены до 7,25% и 3,75% соответственно.

Ксения Шилкина
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Правила, касающиеся процентных сборов за просроченный платеж, меняются в Соединенном Королевстве в связи с уменьшением базовой ставки Банка Англии с 5 до 4,75%.

Правительство острова Мэн заключило соглашение с Соединенным Королевством о сохранении управления и администрирования НДС и других косвенных налогов в соответствии с Соединенным Королевством.

В результате изменения базовой ставки процентные ставки Казначейства за просроченный платеж и погашение снизятся с 25 ноября 2024 года до следующих значений:

  • Процентная ставка за просроченный платеж 7,25%
  • Процентная ставка за погашение 3,75%

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Остров Мэн
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Остров Мэн