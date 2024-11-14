Остров Мэн объявляет об изменении процентных ставок по косвенным налогам

Министерство финансов острова Мэн объявило, что с 25 ноября 2024 года процентные ставки по просроченным платежам и погашениям, связанным с НДС и другими косвенными налогами, будут снижены до 7,25% и 3,75% соответственно.

Правила, касающиеся процентных сборов за просроченный платеж, меняются в Соединенном Королевстве в связи с уменьшением базовой ставки Банка Англии с 5 до 4,75%.

Правительство острова Мэн заключило соглашение с Соединенным Королевством о сохранении управления и администрирования НДС и других косвенных налогов в соответствии с Соединенным Королевством.

В результате изменения базовой ставки процентные ставки Казначейства за просроченный платеж и погашение снизятся с 25 ноября 2024 года до следующих значений:

Процентная ставка за просроченный платеж 7,25%

Процентная ставка за погашение 3,75%