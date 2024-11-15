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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург обновляет часто задаваемые вопросы по отчетности CbC

Администрация прямых налогов Люксембурга обновила свою страницу руководства по отчетности по странам (CbC), которая включает обновленный часто задаваемые вопросы по отчетности CbC.

Ксения Шилкина
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Обновление касается того, включает ли прибыль (убыток) до налогообложения платежи, полученные от других субъектов, которые рассматриваются как дивиденды в налоговой юрисдикции плательщика?

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Последнее Руководство ОЭСР и обновленный Люксембургом часто задаваемые вопросы по отчетности CbC разъясняют два основных момента.

Во-первых, разъясняется, что в соответствии с выручкой прибыль (убыток) до налогообложения исключает платежи, полученные от других субъектов, которые рассматриваются как дивиденды в налоговой юрисдикции плательщика.

Во-вторых, уточняется, что выражение «выплаты, полученные от других субъектов, признаваемые дивидендами в налоговой юрисдикции плательщика» относится к выплатам, признаваемым дивидендами в источнике данных, применительно к налоговой юрисдикции плательщика.

По материалам orbitax.com

#Люксембург#страновой отчет
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#страновой отчет