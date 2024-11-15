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Люксембург обновляет часто задаваемые вопросы по отчетности CbC

Администрация прямых налогов Люксембурга обновила свою страницу руководства по отчетности по странам (CbC), которая включает обновленный часто задаваемые вопросы по отчетности CbC.

Обновление касается того, включает ли прибыль (убыток) до налогообложения платежи, полученные от других субъектов, которые рассматриваются как дивиденды в налоговой юрисдикции плательщика?

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Последнее Руководство ОЭСР и обновленный Люксембургом часто задаваемые вопросы по отчетности CbC разъясняют два основных момента.

Во-первых, разъясняется, что в соответствии с выручкой прибыль (убыток) до налогообложения исключает платежи, полученные от других субъектов, которые рассматриваются как дивиденды в налоговой юрисдикции плательщика.

Во-вторых, уточняется, что выражение «выплаты, полученные от других субъектов, признаваемые дивидендами в налоговой юрисдикции плательщика» относится к выплатам, признаваемым дивидендами в источнике данных, применительно к налоговой юрисдикции плательщика.