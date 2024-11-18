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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Литва одобрила прекращение действия налогового договора с Беларусью

13 ноября года Правительство Литвы одобрило законопроект о прекращении действия налогового договора с Беларусью от 1995 года.

Ольга Кутяева
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Это произошло после того, как Беларусь приостановила действие нескольких статей договора с 1 июня 2024 года, включая статьи 10 (Дивиденды), 11 (Проценты) и 13 (Прирост капитала).

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Согласно условиям договора, уведомление о прекращении действия документа должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия договора вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом, самое раннее официальное прекращение действия договора 1 января 2026 года.

По материалам Orbitax

#Беларусь#Литва#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#Литва#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения