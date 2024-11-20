В сентябре 2025 года в Великобритании вступит в уголовная ответственность за неспособность предотвратить мошенничество

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) вводит в Великобритании уголовную ответственность за «неспособность предотвратить мошенничество», которая вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Раздел 199 Закона предусматривает уголовную ответственность для крупных организаций, если сотрудник, агент, дочерняя компания или другое связанное с ней лицо совершает мошенничество, включая налоговое мошенничество, с намерением получить выгоду от организации. Преступление распространяется на все крупные зарегистрированные организации, дочерние компании и партнерства; крупные некоммерческие организации, такие как благотворительные организации, если они зарегистрированы, и зарегистрированные государственные органы. Это преступление со строгой ответственностью, и не обязательно доказывать, что руководители компании отдавали приказ или знали о мошенничестве.

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Закон также существенно меняет критерий корпоративной уголовной ответственности, расширяя круг топ-менеджеров, чье поведение может привести к уголовной ответственности корпорации. Намерение получить выгоду для организации не обязательно должно быть единственным или доминирующим мотивом мошенничества.

Примеры мошенничества включают: нечестные методы продаж; введение в заблуждение потребителей или инвесторов; ложный бухгалтерский учет; мошенничество путем ложного представления; мошенничество путем злоупотребления положением; мошенничество путем нераскрытия информации и нечестные методы работы на финансовых рынках. Организация не несет ответственности, если она является предполагаемой жертвой мошенничества, которое должно было принести пользу клиентам организации. Однако косвенный ущерб, такой как испорченная репутация, не будет считаться жертвой.

В настоящее время выпущено Руководство, определяющее «разумные процедуры», которые компании должны внедрить для предотвращения мошенничества. В случае мошенничества компания сможет защитить себя, если докажет, что на момент совершения преступления она применяла эти процедуры. Доказывать свою правоту должна сама организация, и даже если она будет доказана, это не помешает властям преследовать отдельных лиц за мошенничество, лежащее в основе преступления. За преследование по статье 199 будет отвечать Управление по борьбе с серьезным мошенничеством.