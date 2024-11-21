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Швеция устанавливает порог национального подоходного налога на 2025 год

Швеция опубликовала постановление, устанавливающее порог национального подоходного налога для физических лиц на 2023 год, который увеличивается до 625 800 шведских крон.

На 2023 и 2024 годы порог составляет 598 500 шведских крон. С увеличением ставки национального подоходного налога на 2025 год составляют:

0% на налогооблагаемый доход до 625 800 шведских крон; и

20% на налогооблагаемый доход, превышающий 625 800 шведских крон.

Обращаем внимание, что муниципальный подоходный налог также применяется к общему налогооблагаемому доходу, который варьируется в зависимости от муниципалитета со средней ставкой около 32%.

Члены Церкви Швеции также облагаются церковным сбором.

Нерезиденты, работающие в Швеции, облагаются фиксированной ставкой в ​​размере 25%.