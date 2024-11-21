News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Швеция устанавливает порог национального подоходного налога на 2025 год

Швеция опубликовала постановление, устанавливающее порог национального подоходного налога для физических лиц на 2023 год, который увеличивается до 625 800 шведских крон.

Ксения Шилкина
Обсудить

На 2023 и 2024 годы порог составляет 598 500 шведских крон. С увеличением ставки национального подоходного налога на 2025 год составляют:

  • 0% на налогооблагаемый доход до 625 800 шведских крон; и
  • 20% на налогооблагаемый доход, превышающий 625 800 шведских крон.

Обращаем внимание, что муниципальный подоходный налог также применяется к общему налогооблагаемому доходу, который варьируется в зависимости от муниципалитета со средней ставкой около 32%.

Члены Церкви Швеции также облагаются церковным сбором.

Нерезиденты, работающие в Швеции, облагаются фиксированной ставкой в ​​размере 25%.

По материалам orbitax.com

#подоходный налог (НДФЛ)#Швеция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#подоходный налог (НДФЛ)#Швеция