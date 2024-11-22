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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
18
Обновлено:

Европейская комиссия объявляет о новом веб-портале для специального режима НДС для малых предприятий

Генеральный директорат Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу объявил о новом веб-портале, касающемся специального режима НДС для малых предприятий, который вступит в силу 1 января 2025 года.

Ольга Кутяева
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С 1 января 2025 года будет запущен специальный режим НДС (схема МСП).

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Специальный режим НДС позволяет малым предприятиям:

  • продавать товары и услуги без взимания НДС со своих клиентов (освобождение от НДС); и
  • облегчить свои обязательства по соблюдению НДС.

Любое малое предприятие с общим годовым оборотом не более 100 000 евро (или эквивалент в национальной валюте) во всех государствах-членах за текущий и предыдущий календарный год имеет право на освобождение от НДС в государстве-члене своего учреждения (MSEST) и/или в других государствах-членах в рамках трансграничной схемы МСП.

Веб-портал с дополнительной информацией о схеме МСП уже запущен и доступен на странице «Правила НДС для малых предприятий».

По материалам orbitax.com

#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT