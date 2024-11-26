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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кайманы одобрили ограничения на раскрытие информации о бенефициарах

Кабинет министров Каймановых островов утвердил правила, позволяющие бенефициарам финансовых счетов скрывать свою личную информацию от представителей общественности, если ее раскрытие грозит серьезным ущербом.

Ольга Кутяева
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Новый режим бенефициарной собственности вступил в силу с 31 июля, после вступления в силу Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023), а также Положения о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) и Руководства по соблюдению обязательств в отношении бенефициарной собственности (Guidance on Complying with Beneficial Ownership Obligation) на Каймановых островах.

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Закон объединяет все предыдущее законодательство Каймановых островов о бенефициарах и распространяет обязанность сообщать о них практически на все виды юридических лиц, включая освобожденные партнерства с ограниченной ответственностью и партнерства с ограниченной ответственностью. Он не распространяется на иностранные зарегистрированные компании и трасты. Он также расширяет определение бенефициаров и увеличивает объем информации, которую необходимо сообщать о них.

Хотя закон номинально уже вступил в силу, правоприменение в соответствии с новым режимом начнется только в начале 2024 года. Пока же подача отчетности о бенефициарах приостановлена. Это дает правительству время для разработки определенных правил, которые должны быть приняты в отношении публичного доступа к реестру бенефициаров. Действующий закон не предусматривает публичного доступа к реестрам бенефициаров, однако он содержит законодательные положения, согласно которым правительство Каймановых островов может принять нормативные акты, обеспечивающие в будущем публичный доступ для тех, кто может продемонстрировать «законный интерес».

Эти положения уже утверждены кабинетом министров. Они позволят Министерству финансовых услуг и торговли Каймановых островов предоставлять квалифицированным представителям общественности доступ к имени, стране проживания, гражданству, месяцу и году рождения и характеру контроля любого индивидуального бенефициара. Также будет предоставлен доступ к названию, зарегистрированному офису, организационно-правовой форме, регистрационному номеру и характеру контроля любой организации Каймановых островов, чьи данные хранятся на поисковой платформе.

Однако в правилах также содержатся положения о защите лиц, для которых раскрытие информации о бенефициарах общественности создаст угрозу «серьезного ущерба». Под «серьезным ущербом» понимается похищение, вымогательство, насилие, запугивание или другая подобная опасность.

Политика и правила были одобрены кабинетом министров 14 ноября и будут опубликованы и введены в действие с 9 декабря.

Ожидается, что в ближайшее время кабинет министров рассмотрит параллельный свод правил - Правила о бенефициарном владении (Beneficial Ownership (Legitimate Interest Access) Regulations 2024). Они установят правовые рамки, которые позволят определенным представителям общественности получить доступ к информации о бенефициарах, если они продемонстрируют к этому законный интерес.

По материалам STEP

#Каймановы острова#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Каймановы острова#реестр бенефициаров