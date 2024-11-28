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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Швейцария обновила список юрисдикций для обмена CRS

Государственный секретариат Швейцарии по международным финансам обновил список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS).

Ольга Кутяева
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Последние изменения включают добавление Грузии, Молдовы и Украины в качестве партнеров по взаимному обмену с 1 января 2025 года.

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Если страна является взаимной, это означает, что информация CRS поступает из этой страны и направляется в нее. Если страна невзаимна, это означает, что информация CRS поступает только из этой страны, а информация будет отправляться в эту страну только в том случае, если она соответствует определенным требованиям.

По материалам Orbitax

#CRS#автоматический обмен#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#автоматический обмен#Швейцария