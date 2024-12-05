Переговоры Швейцарии с ЕС: что поставлено на карту?

Швейцария и Европейский Союз с марта ведут переговоры об обновлении торговых отношений после того, как предыдущая попытка сорвалась в 2021 году, но обеспокоенность Швейцарии по поводу быстро растущего населения осложнила процесс.

Швейцарские чиновники пытаются согласовать условия, на которых они смогут контролировать иммиграцию из ЕС. Чиновники ЕС опасаются, что такая уступка подтолкнет страны-члены к поиску собственных вариантов выхода из ЕС и ослабит единый рынок блока.

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Цель переговоров - модернизировать экономические соглашения между ЕС и Швейцарией, четвертым по величине экспортным рынком блока, в таких областях, как электроэнергетика, государственная помощь, транспорт, свобода передвижения и защита заработной платы.

Стороны также надеются договориться о будущем финансовом вкладе Швейцарии в блок.

Пакет мер должен включать в себя соглашения о порядке разрешения споров и применения законодательства.

Он включает в себя концепцию так называемого «динамического выравнивания» законов, регулируемых двусторонними соглашениями, согласно которой Швейцария обязана, несмотря на собственные конституционные гарантии, адаптировать свое законодательство к соответствующим текущим изменениям в законодательстве ЕС.

Со своей стороны Швейцария добивается внесения в соглашение с ЕС так называемой «защитной оговорки», которая позволила бы Берну сдерживать миграцию. Это противоречит принципу единого рынка о свободном перемещении людей и может побудить другие страны добиваться исключений.

Если сделку удастся заключить, она будет направлена в швейцарский парламент. Законодатели ожидают, что после провала последних переговоров одобрение будет непростым.

Если парламент одобрит сделку, а это может занять до 2026 года, она почти наверняка будет вынесена на общенациональный референдум.

Законодатели, поддерживающие сделку, опасаются, что она может стать главной темой федеральных выборов, намеченных на 2027 год. Поэтому некоторые из них хотят добиться того, чтобы референдум не состоялся до 2028 года.