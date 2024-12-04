ОАЭ призывают плательщиков корпоративного налога к его уплате

Федеральное налоговое управление (FTA) призвало компании, облагаемые корпоративным налогом, подавать декларации и уплачивать взносы за соответствующие налоговые периоды в установленные законом сроки.

В рамках своей приверженности поддержке и поощрению добровольного соблюдения налогового законодательства во всех секторах бизнеса с легкостью и эффективностью, FTA выпустило Решение (7) от 2024 года о переносе крайнего срока подачи налоговой декларации и расчета корпоративного налога на 31 декабря 2024 года для налоговых периодов, заканчивающихся 29 февраля 2024 года или ранее (например, налоговые периоды, заканчивающиеся в декабре 2023 года, январе 2024 года или феврале 2024 года).

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FTA призвала компании, облагаемые корпоративным налогом, чьи налоговые периоды закончились 29 февраля 2024 года или ранее, подать свои налоговые декларации и погасить задолженность по корпоративному налогу за налоговый период в FTA до конца декабря 2024 года.

Это необходимо для избежания наложения административных штрафов за несоблюдение установленных законодательством сроков подачи деклараций и погашения задолженности по корпоративному налогу.

FTA отметила, что за исключением определенных налоговых периодов, для которых срок подачи деклараций и уплаты корпоративного налога был продлен решением FTA, предприятия, облагаемые корпоративным налогом в ОАЭ, должны подавать декларации и уплачивать причитающийся корпоративный налог в FTA в течение 9 месяцев после окончания налогового периода.