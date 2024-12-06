Норвегия подписала многостороннее соглашение об обмене информацией о схемах ухода от CRS и непрозрачных офшорных структурах

Согласно обновленной информации от ОЭСР, 26 ноября Норвегия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов о раскрытии информации о схемах избежания CRS и непрозрачных оффшорных структурах (MDR-MCAA).
Данное соглашение обеспечивает ежегодный автоматический обмен информацией, собранной от посредников, которые выявили договоренности по обходу Общего стандарта отчетности (CRS) и структуры, скрывающие бенефициарных владельцев активов, находящихся в офшорах, с юрисдикцией налогового резидентства соответствующих налогоплательщиков.
Это позволяет налоговым органам обеспечить соблюдение требований как налогоплательщиками, так и посредниками, вовлеченными в такие договоренности и структуры.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь