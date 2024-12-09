Предстоящие нормативные изменения в Германии

После поправок, опубликованных в Четвертом законе о сокращении бюрократии и утверждения Закона о ежегодном налоге 2024 года, с 1 января 2025 года вступят в силу несколько важных обновлений.

Некоторые из наиболее существенных изменений, среди прочего, перечислены ниже.

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Начиная с 1 января 2025 года требуемый срок хранения архивных документов сократится с десяти до восьми лет, в то время как срок хранения других документов, таких как коммерческие книги, инвентарные описи и годовые финансовые отчеты, останется десятью годами.

Это новое положение применяется к счетам-фактурам, срок хранения которых не истек к 31 декабря 2024 года в соответствии с поправками в Четвертом законе о сокращении бюрократии.

Обновления для малого бизнеса

Чтобы соответствовать требованиям для малого бизнеса, общий годовой оборот увеличивается с 22 000 евро до 25 000 евро за предыдущий финансовый год и с 50 000 евро до 100 000 евро за текущий финансовый год. Изменения следуют за принятием Закона о годовом налоге и гармонизацией с законодательством ЕС.

Малые предприятия ниже порогового значения также будут исключены из требований по выдаче электронных счетов-фактур, соответствующих требованиям EN. Они могут продолжать выставлять другие счета-фактуры, например, в формате PDF по электронной почте или даже на бумаге. Важно отметить, что эти предприятия остаются в рамках получения электронных счетов-фактур, соответствующих требованиям EN