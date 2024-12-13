сегодня в 11:05

Австралия начала консультации по вопросам международной отчетности о криптоактивах

Казначейство Австралии опубликовало для консультаций документ по внедрению Системы отчетности по криптоактивам ОЭСР (CARF) и соответствующих поправок к Общему стандарту отчетности ОЭСР (CRS), внедрение которого позволит Австралийскому налоговому управлению сообщать об операциях с криптоактивами иностранным налоговым органам.

Австралия является одной из 58 юрисдикций, которые заявили о своем намерении внедрить CARF ОЭСР к 2027 году для предотвращения уклонения от уплаты налогов на криптовалюты. Новые требования к отчетности для поставщиков услуг криптоактивов и других финансовых учреждений начнут действовать с 2026 года, чтобы первые обмены информацией могли начаться к 2027 году. В соответствии с новыми требованиями, при проведении транзакций на сумму свыше 50 000 USD необходимо сообщать данные о конкретном клиенте. О более мелких транзакциях сообщается в совокупности, без указания конкретных лиц.

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Согласно Системе отчетности по криптоактивам, поставщики таких услуг должны сообщать данные о пользователях, деталях транзакций и контролирующих лицах: идентификационные номера налогоплательщиков, юрисдикции проживания и транзакции, подлежащие отчетности. Информация о поставщике услуг, предоставляющем отчетность, включая имя, адрес и идентификационные номера, также должна быть собрана и представлена.

Правила CARF достаточно широки, чтобы охватить организации, которые в настоящее время не подлежат отчетности CRS, поэтому ОЭСР вносит изменения в спецификацию CRS, чтобы включить в нее альтернативные финансовые продукты.

По мнению Казначейства Австралии, у него есть только две реальные альтернативы: юрисдикция может принять криптографические правила ОЭСР в целом, приняв те же обязательства для поставщиков услуг криптоактивов, что и другие страны; однако оставит за собой право внести некоторые изменения, чтобы модель ОЭСР могла быть адаптирована к австралийским условиям.

Вторая возможность заключается в разработке специального режима, который будет включать ту же отчетную информацию, что и правила ОЭСР, но с определенной гибкостью в плане исключения или добавления информации или типов транзакций, подлежащих учету. Такой подход, скорее всего, не будет принят ОЭСР. Более того, он может лишить многие из преимуществ последовательной отчетности на глобальном уровне, что приведет к увеличению затрат на соблюдение требований и, возможно, к снижению уровня сотрудничества со стороны других налоговых органов.

Австралии также необходимо заключить многостороннее соглашение с компетентным органом или двустороннее соглашение об обмене информацией, чтобы обеспечить обмен информацией с иностранными налоговыми органами в соответствии с правилами ОЭСР.

Консультации открыты до 24 января 2025 года.