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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Дубай выпустил Указ о налоге на иностранные банки

Власти Дубая выпустили Административный указ №107 от 2024 года, касающийся нового налога на иностранные банки, введенного ранее в этом году.

Ольга Кутяева
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Ежегодный налог взимается по ставке 20% с налогооблагаемого дохода иностранных банков, работающих в эмирате. Если иностранный банк платит налог в соответствии с Законом ОАЭ о корпоративном налоге, корпоративный налог вычитается из процента налога по закону Дубая, в результате чего налоговая ставка составляет 11% (20% банковского налога минус 9% корпоративного налога).

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Налог распространяется на все иностранные банки, работающие в эмирате, включая специальные зоны развития и свободные зоны, хотя иностранные банки, имеющие лицензию на работу в Дубайском финансовом центре, исключены в отношении доходов, полученных от ведения бизнеса на территории центра или через него.

Указ устанавливает правила применения налога, включая расчет суммы налога, определение доходов, расходов, убытков, прибыли, износа и амортизации и т.д.

Документ также устанавливает, что первым налоговым периодом по банковскому налогу является год, начинающийся 1 января 2024 года.

Первоначально банковский налог подлежит уплате в течение 3 месяцев после окончания налогового периода, предполагающего уплату налога в соответствии с Законом о корпоративном налоге.

Декларация по банковскому налогу, формы и подтверждающие документы должны быть представлены в течение 9 месяцев после окончания налогового периода, которые должны быть утверждены ответственным сотрудником налогооблагаемого лица и внешним аудитором.

По материалам Orbitax

#иностранный банк#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#иностранный банк#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)