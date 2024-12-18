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Латвия вносит поправки в Закон о подоходном налоге с населения

Латвия опубликовала Закон о внесении поправок в Закон о подоходном налоге с населения в Официальном вестнике 10 декабря 2024 года.

Закон включает в себя поправки, объявленные ранее в рамках налоговых планов на 2025 год:

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Замена текущих ставок подоходного налога с населения (20%, 23% и 31%) на ставку 25,5% на доход до максимальной базы для взносов социального страхования (105 300 евро в год согласно более раннему выпуску) и ставку 33% на доход, превышающий эту сумму;

Увеличение фиксированной ставки подоходного налога на доход от капитала с 20% до 25,5%;

Увеличение фиксированной ставки подоходного налога на доход от спорта, полученный профессиональными спортсменами, с 20% до 25,5%;

Введение дополнительного налога в размере 3% на годовой налогооблагаемый доход, превышающий 200 000 евро, включая прирост капитала и другие доходы от капитала; и

Установление фиксированного необлагаемого налогом минимума (пособия) для всех доходов в размере 510 евро в месяц в 2025 году, 550 евро в месяц в 2026 году и 570 евро в месяц с 2027 года.

Меры Закона начнут применяться с 1 января 2025 года.