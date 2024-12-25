Французский парламент одобрил специальный финансовый законопроект на 2025 год

Специальный финансовый законопроект позволяет перенести бюджет 2024 года на 2025 год, пока не будет проголосован новый бюджет на 2025 год.

Цель специального законопроекта — перенести налоговые правила, действующие в 2024 году, на 2025 год, пока не будет проголосован новый финансовый законопроект на 2025 год в начале нового года.

Французский парламент не смог одобрить проект финансового законопроекта на 2025 год, который был опубликован 10 октября 2024 года, что вынудило французское правительство уйти в отставку 5 декабря 2024 года.

В отсутствие нового бюджета на 2025 год, который может быть принят до конца 2024 года, специальный законопроект, представленный уходящим французским правительством 11 декабря 2024 года, позволяет перенести бюджет 2024 года на 2025 год, а также предоставляет властям полномочия взимать налоги и занимать средства.

Французский парламент одобрил специальный законопроект 18 декабря 2024 года, тем самым избежав остановки работы, пока не будет назначено новое французское правительство и новый бюджет на 2025 год не будет принят французским парламентом, вероятно, в первом квартале 2025 года.