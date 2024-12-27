Венгрия вводит схему для малого бизнеса по НДС с 2025 года

Венгерский налоговый орган выпустил уведомление о новой специальной схеме для малого бизнеса (схема для МСП), которая применяется с 1 января 2025 года в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года.

В соответствии с новой схемой малые предприятия, созданные в ЕС, могут при определенных условиях выбрать освобождение от уплаты налога в государстве-члене, отличном от того, в котором они созданы, зарегистрировавшись только в государстве-члене своего учреждения.

Все услуги по этой теме:

Эта возможность доступна, если общий годовой оборот налогоплательщика в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в соответствующем государстве-члене не превышает порогового значения годового оборота соответствующего государства-члена.

Венгрии пороговое значение оборота составляет 12 миллионов форинтов.

В уведомлении также подтверждается, что налогооблагаемые лица, отвечающие пороговым условиям, могут выбрать освобождение от уплаты налога только в государстве-члене своего учреждения, только в другом государстве-члене (государствах-членах) или как в государстве-члене своего учреждения, так и в другом государстве-члене (государствах-членах).