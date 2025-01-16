Словения вносит поправки в Закон о подоходном налоге с физических лиц, включая налоговую льготу для новых резидентов

Введение специальной налоговой льготы для новых работников-резидентов, предусматривающей снижение подоходного налога с физических лиц в размере 7% от заработной платы или компенсации, полученной в течение 5 последовательных лет, при соблюдении определенных условий, включая то, что работник не был резидентом Словении в течение двух предыдущих лет, его контрактная зарплата как минимум вдвое превышает среднюю годовую зарплату в Словении, и он моложе 40 лет на момент начала работы в Словении;
Отмена требования для нерезидентов (ЕС или ЕЭЗ) доказывать, что доход, полученный в Словении, освобожден от налогообложения или не облагается налогом в стране их проживания, чтобы воспользоваться налоговыми льготами (льготами/вычетами), обычно ограниченными для налогоплательщиков-резидентов, при условии, что они докажут, что доход, полученный в Словении, составляет не менее 90% от их общего налогооблагаемого дохода в налоговом году;
Введение меры по поощрению собственности сотрудников в инновационных стартапах, при условии, что расчет налогового обязательства по бонусам в форме акций или опционов на акции будет отложен до тех пор, пока акции или опционы на акции не будут проданы или в некоторых других обстоятельствах, включая прекращение трудовых отношений, прекращение или преобразование работодателя или истечение 10 лет с момента приобретения;
Пересмотр порогового значения дохода для присоединения к системе стандартизированных расходов для определения налоговой базы по доходам от деятельности (самозанятые) таким образом, чтобы применялся единый порог в размере 60 000 евро дохода за предыдущий год, со стандартизированными вычетами и правилами выхода следующим образом:
налогоплательщики, включенные в пенсионное страхование и страхование по инвалидности в налоговом году в связи с самозанятостью в течение не менее девяти месяцев, могут претендовать на стандартизированный вычет, равный 80% дохода до 60 000 евро и 0% дохода свыше 60 000 евро;
налогоплательщик, не отвечающий условиям страхования, может претендовать на стандартизированный вычет, равный 80% дохода до 12 500 евро, 40% дохода свыше 12 500 евро до 30 000 евро и 0% дохода свыше 30 000 евро; и
налогоплательщики, которые присоединяются к системе, больше не могут претендовать на стандартизированный вычет, если средний доход за два последовательных года превышает порог в 60 000 евро, в этом случае налоговая база должна определяться на основе фактических доходов и расходов; и
введение пятилетнего лимита на перенос налоговых убытков в отношении доходов от деятельности с переходным семилетним лимитом для уже накопленных налоговых убытков (в настоящее время неограниченный перенос).