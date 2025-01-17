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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Таиланд предоставляет сниженную ставку корпоративного налога для поощрения инвестиций в особые экономические зоны

Тайский налоговый департамент объявил о выпуске налоговых мер для поощрения инвестиций в особые экономические зоны (ОЭЗ), которые были одобрены Кабинетом министров 13 января 2025 года.

Ксения Шилкина
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Основной мерой является снижение ставки корпоративного подоходного налога до 10% на чистую прибыль компаний или юридических товариществ, ведущих целевые виды деятельности, как указано Комитетом по политике развития ОЭЗ, которые создали операции в ОЭЗ, независимо от того, где находится их штаб-квартира.

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Это касается дохода, полученного от производства товаров в ОЭЗ, или дохода, полученного от услуг, предоставляемых в ОЭЗ в течение 10 последовательных отчетных периодов. В настоящее время в приграничных районах действует 10 ОЭЗ: Так, Мукдахан, Са Каео, Сонгкхла, Трат, Нонг Кхай, Наратхиват, Чианграй, Накхон Пханом и Канчанабури.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#налоговые льготы#Таиланд
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#налоговые льготы#Таиланд