Таиланд предоставляет сниженную ставку корпоративного налога для поощрения инвестиций в особые экономические зоны

Тайский налоговый департамент объявил о выпуске налоговых мер для поощрения инвестиций в особые экономические зоны (ОЭЗ), которые были одобрены Кабинетом министров 13 января 2025 года.

Основной мерой является снижение ставки корпоративного подоходного налога до 10% на чистую прибыль компаний или юридических товариществ, ведущих целевые виды деятельности, как указано Комитетом по политике развития ОЭЗ, которые создали операции в ОЭЗ, независимо от того, где находится их штаб-квартира.

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Это касается дохода, полученного от производства товаров в ОЭЗ, или дохода, полученного от услуг, предоставляемых в ОЭЗ в течение 10 последовательных отчетных периодов. В настоящее время в приграничных районах действует 10 ОЭЗ: Так, Мукдахан, Са Каео, Сонгкхла, Трат, Нонг Кхай, Наратхиват, Чианграй, Накхон Пханом и Канчанабури.