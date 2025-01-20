сегодня в 11:17

ОАЭ и Россия подписали налоговое соглашение

ОАЭ и Россия сделали значительный шаг в укреплении своих экономических связей, подписав соглашение об избежании двойного налогообложения.

Документ направлен на устранение налоговых барьеров, улучшение условий для бизнеса и привлечение инвестиций между странами.

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Подписание соглашения состоялось в Дубае в Минфине ОАЭ. Со стороны ОАЭ переговоры возглавлял заместитель секретаря Минфина Юнис Хаджи Алхури, а российскую делегацию - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Завершение переговоров и подписание документа подчеркивают стремление двух стран к созданию благоприятной деловой среды и укреплению международного сотрудничества.

Основная цель соглашения исключить двойное налогообложение и сформировать стабильную налоговую базу для физических и юридических лиц из обеих стран. Это будет способствовать привлечению инвестиций, развитию бизнеса и укреплениюэкономических отношений между ОАЭ и Россией.