БВО опубликовали проект правил доступа к реестру бенефициаров

Реестр, который вступил в силу 2 января, теперь размещается в новой системе под названием VIRRGIN. Он содержит информацию, которая ранее собиралась и поддерживалась платформой системы безопасного поиска бенефициаров с 2017 года, а также все новые сведения, подаваемые с этого момента.

Новые компании и партнерства с ограниченной ответственностью должны предоставить информацию в течение 30 дней с момента регистрации, постановки на учет или продолжения деятельности. Уже существующие компании и партнерства с ограниченной ответственностью должны сделать это к концу 6-месячного переходного периода - к 2 июля 2025 года.

Все услуги по этой теме:

БВО согласились сделать часть информации доступной для представителей общественности, которые могут продемонстрировать «законный интерес» при определенных обстоятельствах. Для этой функции не существует международного стандарта, поэтому БВО разработали свои собственные правила.

Эти правила изложены в проекте нового консультационного документа «Права доступа к реестру бенефициарной собственности для компаний и партнерств с ограниченной ответственностью БВО». В нем «законный интерес» определяется как «очевидная, конкретная и законная необходимость доступа к информации из реестра для расследования, предотвращения или обнаружения отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения или других серьезных финансовых преступлений; или оказания помощи в текущих судебных разбирательствах или расследованиях регулирующих органов, связанных с финансовыми преступлениями».

Это определение потенциально включает журналистов, организации гражданского общества и академические институты, не имеющие официального статуса, а также регулируемые финансовые учреждения и определенные нефинансовые предприятия и профессии.

Однако проект также ограничивает претензии на «законный интерес» следующими обстоятельствами:

Обязанные субъекты: финансовые учреждения или другие субъекты, на которые возложены обязательства по AML/CFT/CPF в соответствии с законодательством БВО, в целях проведения расследований или выполнения обязательств по надлежащей проверке клиентов.

Уголовное или регулятивное разбирательство: доступ может быть предоставлен, если юрлицо или физлицо, связанное с ним, вовлечено в уголовное или регулятивное разбирательство, связанное с отмыванием денег.

Судебные разбирательства: стороны, вовлеченные в уголовное разбирательство, будь то на БВО или в других странах, могут получить доступ к реестру, если соответствующий суд определит, что информация имеет отношение к разбирательству, и доступ к ней будет способствовать разрешению дела.

Кроме того, документ также предоставляет бенефициарам несколько способов подать заявку на освобождение от раскрытия их информации в соответствии с правилами доступа «в законных интересах». К ним относятся:

Если бенефициар обоснованно считает, что раскрытие информации подвергнет его или любое другое лицо несоразмерному или серьезному риску (например, политическому, религиозному или сексуальному преследованию или дискриминации, мошенничеству, похищению, шантажу, вымогательству, преследованию, насилию или запугиванию).

Если бенефициар является несовершеннолетним или иным образом недееспособным, или если раскрытие информации может повлиять на права лица, не являющегося бенефициаром, который является несовершеннолетним или недееспособным.

Если по заявлению Регистратор по корпоративным делам определяет, что конкретное раскрытие информации о бенефициаре противоречит общественным интересам в том смысле, что нераскрытие информации перевешивает выгоды от ее раскрытия.

При поступлении запроса на раскрытие информации о законных интересах бенефициары соответствующего юрлица будут уведомлены об этом через зарегистрированного агента юрлица и смогут возразить. Им сообщат имя запрашивающего лица и цель запроса. Затем у них будет 5 рабочих дней, чтобы представить свои возражения с указанием причин. Даже если регистратор отклонит это возражение, у бенефициара останется право на апелляцию. Кроме того, информация о бенефициарах, владеющих менее чем 25% акций компании, не будет раскрываться, хотя в реестре содержатся сведения обо всех, кто владеет 10% акций и более.

Крайний срок подачи комментариев - 28 февраля 2025 года.