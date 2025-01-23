Мальта объявила о новых ставках подоходного налога на 2025 год

Комиссар по доходам Мальты объявил о новых ставках подоходного налога для физических лиц-резидентов в 2025 году.
Они включают в себя следующие ставки подоходного налога с физических лиц с увеличенными порогами освобождения в соответствии с бюджетом на 2025 год:
0–12 000 евро — 0%
12 001–16 000 евро — 15%
16 001–60 000 евро — 25%
60 001 евро и более — 35%
0–15 000 евро — 0%
15 001–23 000 евро — 15%
23 001–60 000 евро — 25%
60 001 евро и более — 35%
0–13 000 евро — 0%
13 001–17 500 евро — 15%
17 501–60 000 евро — 25%
60 001 евро и более — 35%
Ставки предусмотрены и для нерезидентов, они не изменились:
0–700 евро — 0%
701–3100 евро — 20%
3101–7800 евро — 30%
7801 евро и более — 35%
Кроме того, были скорректированы взносы на социальное обеспечение на 2025 год на основе корректировки базовой еженедельной заработной платы.
Для лиц, родившихся с 1 января 1962 года, взносы работодателя и работника составляют 10%, если базовая еженедельная заработная плата находится в пределах от 221,79 евро до 544,28 евро. Если недельная заработная плата составляет 544,29 евро или выше, взнос как для работодателей, так и для работников устанавливается по недельной ставке 54,43 евро.
Для лиц, родившихся до 1 января 1962 года, максимальная базовая недельная заработная плата для взноса в размере 10% составляет 451,91 евро, а фиксированный взнос при превышении этой суммы составляет 45,19 евро. Для лиц, получающих базовую недельную заработную плату до 221,78 евро, применяются различные фиксированные ставки в зависимости от того, моложе ли лицо 18 лет или старше. Различные ставки также применяются для студентов.
Наконец, общая ставка по беременности и родам составляет 0,30%, с фиксированными суммами взносов при превышении соответствующей недельной заработной платы.
По материалам orbitax.com
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