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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мальта объявила о новых ставках подоходного налога на 2025 год

Комиссар по доходам Мальты объявил о новых ставках подоходного налога для физических лиц-резидентов в 2025 году.

Ксения Шилкина
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Они включают в себя следующие ставки подоходного налога с физических лиц с увеличенными порогами освобождения в соответствии с бюджетом на 2025 год:

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  • Холост:

0–12 000 евро — 0%

12 001–16 000 евро — 15%

16 001–60 000 евро — 25%

60 001 евро и более — 35%

  • Состоит в браке:

0–15 000 евро — 0%

15 001–23 000 евро — 15%

23 001–60 000 евро — 25%

60 001 евро и более — 35%

  • Родитель:

0–13 000 евро — 0%

13 001–17 500 евро — 15%

17 501–60 000 евро — 25%

60 001 евро и более — 35%

Ставки предусмотрены и для нерезидентов, они не изменились:

0–700 евро — 0%

701–3100 евро — 20%

3101–7800 евро — 30%

7801 евро и более — 35%

Кроме того, были скорректированы взносы на социальное обеспечение на 2025 год на основе корректировки базовой еженедельной заработной платы.

Для лиц, родившихся с 1 января 1962 года, взносы работодателя и работника составляют 10%, если базовая еженедельная заработная плата находится в пределах от 221,79 евро до 544,28 евро. Если недельная заработная плата составляет 544,29 евро или выше, взнос как для работодателей, так и для работников устанавливается по недельной ставке 54,43 евро.

Для лиц, родившихся до 1 января 1962 года, максимальная базовая недельная заработная плата для взноса в размере 10% составляет 451,91 евро, а фиксированный взнос при превышении этой суммы составляет 45,19 евро. Для лиц, получающих базовую недельную заработную плату до 221,78 евро, применяются различные фиксированные ставки в зависимости от того, моложе ли лицо 18 лет или старше. Различные ставки также применяются для студентов.

Наконец, общая ставка по беременности и родам составляет 0,30%, с фиксированными суммами взносов при превышении соответствующей недельной заработной платы.

По материалам orbitax.com

#Мальта#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мальта#подоходный налог (НДФЛ)