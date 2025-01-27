Мексика вводит стимулы для поощрения новых инвестиций, программ обучения и продвижения инноваций

Указ вступил в силу 22 января 2025 года. Основным стимулом является немедленный вычет инвестиций в новые основные средства, приобретенные с даты вступления в силу Указа до 30 сентября 2030 года. Немедленный вычет представляет собой процент от стоимости инвестиций, указанный в Указе, который вычитается в год осуществления инвестиций. Немедленный вычет зависит от общего условия, что основные средства используются в течение не менее двух лет после года, в котором производится немедленный вычет. Кроме того, исключаются некоторые основные средства, включая офисную мебель и оборудование, автомобили с двигателями внутреннего сгорания, оборудование для бронирования автомобилей и любые основные средства, которые не могут быть индивидуально идентифицированы, а также воздушные суда, за исключением тех, которые предназначены для сельскохозяйственной воздушной фумигации. Немедленные проценты вычета варьируются от 41% до 91% для инвестиций в основные средства, сделанных в 2025 и 2026 годах, в зависимости от типов активов или деятельности. Для инвестиций, сделанных в 2027-2030 годах, проценты уменьшаются и составляют от 35% до 89%.