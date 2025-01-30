FSC БВО выпустила новое Руководство по постоянному мониторингу клиентов

Комиссия по финансовым услугам БВО (BVI FSC) выпустила Руководство, разъясняющее консультирующим финансовым учреждениям и назначенным нефинансовым предприятиям и профессиям (DNFBPs) о том, как они должны проводить постоянный мониторинг клиентов, включая компании, трасты или другие организации.

Постоянный мониторинг клиентов рассматривается ФАТФ как неотъемлемая часть обязанностей финансовых учреждений по выявлению повышенных рисков, необычных или подозрительных операций и нарушений финансовых санкций. Это требует эффективного и постоянного мониторинга операций и деловых отношений. Компании должны следить за деятельностью, которая может указывать на изменения в обстоятельствах клиента, которые: не соответствуют известному профилю клиента; являются сложными или необычно крупными; формируют необычную схему; или представляют собой повышенный риск отмывания денег, финансирования терроризма или финансирования распространения.

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В недавнем отчете о соблюдении законодательства, подготовленном FSC БВО, текущий мониторинг был назван областью, нуждающейся в улучшении в финансовом секторе БВО. В нем, в частности, отмечались «фрагментарные» подходы к оценке рисков или периодическим проверкам, при этом некоторые лицензиаты не полностью проверяли все аспекты ключевой информации о должной осмотрительности, такой как источники средств и характер деловой активности. Также были обнаружены свидетельства того, что не удалось выявить триггерные события. К ним относятся изменения в структуре контроля или собственности, изменения в структуре запрашиваемых услуг или случаи, когда депозиты или операции происходят из юрисдикции с высоким уровнем риска. FSC также обнаружила возможности для улучшения уровня текущей проверки, особенно в отношении целевых финансовых санкций, особенно в секторе трастов и компаний, предоставляющих услуги.

Новое Руководство, выпущенное совместно с Агентством финансовых расследований БВО (FIA), советует компаниям начать с создания базового профиля клиента путем проведения надлежащей первоначальной проверки. В нем предлагается предпринять шаги для достижения четкого понимания деловой активности клиента и выявления связей, повышающих риски: например, если клиент становится политически значимым лицом, способным присвоить государственные средства.

Также подчеркивается, что клиенты могут быть представлены в различных формах, включая юридические лица и юридические организации. Поэтому требования к мониторингу должны быть адаптированы к каждой группе клиентов. В Руководстве также указаны триггерные события и «красные флажки», такие как способы оплаты и объемы операций, которые могут указывать на необходимость более углубленного мониторинга, и что эти подозрения могут потребовать дальнейшей оценки или подачи отчета о подозрительной деятельности.

Выпуск данного Руководства свидетельствует о том значении, которое FSC и FIA придают необходимости для наших поднадзорных организаций осуществлять эффективный и постоянный мониторинг своих клиентов и их деловой активности. Лицензированные FSC организации должны должным образом обеспечивать выявление и сбор качественных и надежных данных, которые помогут выявить изменения, позволяющие скорректировать профиль риска своих клиентов с целью снижения рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения». Эффективный мониторинг может быть достигнут за счет использования адекватных систем, надлежащего обучения персонала и надзора, а также поддержания целостности данных.