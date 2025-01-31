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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Канцлер Великобритании согласилась на дополнительную уступку в реформе некоммерческих организаций

Канцлер казначейства Рейчел Ривз заявила, что в новые правила, которые заменят налоговый режим для лиц, не являющихся гражданами Великобритании (non-dom), в апреле 2025 года будут внесены изменения, увеличивающие временную льготу на репатриацию.

Ольга Кутяева
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Заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), где Ривз спросили о предполагаемом всплеске числа налогоплательщиков, не являющихся гражданами Великобритании, покидающих страну в связи с введением новой системы. Система вводит новый 4-летний режим иностранного дохода и прибыли (Foreign income and gains, FIG) для вновь прибывших, которые не были налоговыми резидентами Великобритании в течение предыдущих 10 лет. Она заменяет систему налога на наследство (Inheritance tax, IHT), основанную на домициле, системой, основанной на резидентстве.

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Ривз сообщила, что правительство вносит на рассмотрение поправку к Финансовому законопроекту 2024-25, чтобы устранить некоторые опасения, возникшие в связи с этой политикой. Новая поправка, очевидно, будет включать изменения во временный механизм репатриации (Temporary repatriation facility, TRF), хотя пока неясно, в чем они будут заключаться.

Версия TRF, представленная в текущей редакции законопроекта, позволит нон-домам платить «сбор TRF» за оформление FIG, сделанных до апреля 2025 года, чтобы их можно было перевести в Великобританию без уплаты каких-либо дополнительных налогов. Такие назначения можно будет сделать в течение 3-х налоговых лет с 2025/26 по 2027/28. Ставка TRF составит 12% в 2025/26 и 2026/27 годах и увеличится до 15% в 2027/28 годах. Эти ставки можно сравнить с максимальными ставками подоходного налога (45%) и налога на прирост капитала (24%), которые могли бы применяться в противном случае.

Текущий проект TRF также упрощает правила смешанных фондов и вводит концепцию «капитальных счетов TRF», чтобы стимулировать частных лиц тратить и инвестировать свои FIG в Великобритании. TRF также позволит облагать некоторые трастовые выплаты по более низким ставкам, чем обычно, в том же окне 2025/26 - 2027/28 годов.

Планируемая новая поправка облегчит некоторым видам активов возможность воспользоваться льготными ставками, хотя пока неясно, что именно будет указано в поправке.

Ривз также заверила, что это может повлиять на обязательства по налогу на наследство для лиц, не являющихся собственниками. Были высказаны опасения, что существующие правила налоговых соглашений с некоторыми странами больше не будут препятствовать двойному начислению IHT на лиц, не проживающих в стране. Ривз заявила, что налоговые соглашения будут по-прежнему исключать двойное начисление IHT.

По материалам STEP

#Великобритания#налоговые льготы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#налоговые льготы