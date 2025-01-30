Правительство Бельгии вносит поправки в ставки подоходного налога на 2025 год

Министерство финансов Бельгии опубликовало ежегодные корректировки индекса на 2025 налоговый год (год оценки 2026).
Среди прочего, это включает в себя ставки подоходного налога на 2025 налоговый год.
Стандартные диапазоны и ставки следующие:
Диапазоны и ставки, используемые при расчете эффектов льгот, следующие:
Также предусмотрены различные льготы, которые применяются при определении налога к уплате.
По материалам orbitax.com
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