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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Правительство Бельгии вносит поправки в ставки подоходного налога на 2025 год

Министерство финансов Бельгии опубликовало ежегодные корректировки индекса на 2025 налоговый год (год оценки 2026).

Ксения Шилкина
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Среди прочего, это включает в себя ставки подоходного налога на 2025 налоговый год.

Стандартные диапазоны и ставки следующие:

  • до 16 320 евро - 25%
  • более 16 320 евро до 28 800 евро - 40%
  • более 28 800 евро до 49 840 евро - 45%
  • более 49 840 евро - 50%

Диапазоны и ставки, используемые при расчете эффектов льгот, следующие:

  • до 11 460 евро - 25%
  • более 11 460 евро до 16 320 евро - 30%
  • более 16 320 евро до 27 190 евро - 40%
  • более 27 190 евро до 49 840 евро - 45%
  • более 49 840 евро - 50%

Также предусмотрены различные льготы, которые применяются при определении налога к уплате.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#подоходный налог (НДФЛ)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#подоходный налог (НДФЛ)