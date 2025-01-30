сегодня в 16:10

Правительство Бельгии вносит поправки в ставки подоходного налога на 2025 год

Министерство финансов Бельгии опубликовало ежегодные корректировки индекса на 2025 налоговый год (год оценки 2026).

Среди прочего, это включает в себя ставки подоходного налога на 2025 налоговый год.

Стандартные диапазоны и ставки следующие:

до 16 320 евро - 25%

более 16 320 евро до 28 800 евро - 40%

более 28 800 евро до 49 840 евро - 45%

более 49 840 евро - 50%

Диапазоны и ставки, используемые при расчете эффектов льгот, следующие:

до 11 460 евро - 25%

более 11 460 евро до 16 320 евро - 30%

более 16 320 евро до 27 190 евро - 40%

более 27 190 евро до 49 840 евро - 45%

более 49 840 евро - 50%

Также предусмотрены различные льготы, которые применяются при определении налога к уплате.