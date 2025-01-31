Изменения в налоге на доходы физических лиц в Германии на 2025 и 2026 годы

Германия ввела определенные изменения в налоге на доходы физических лиц на 2025 и 2026 годы посредством Закона о дальнейшем развитии налогового права и корректировке тарифа подоходного налога (Закон о развитии налогообложения).
Закон был опубликован в Официальном вестнике 30 декабря 2024 года. Первоначально Закон предлагался как содержащий широкий спектр мер, но был упрощен после распада коалиционного правительства Германии.
Основные меры включают изменения в базовом пособии и налоговых категориях:
В дополнение к вышесказанному, также включены меры по увеличению детского пособия (вычета) и пособия на ребенка, а также корректировке пороговых значений надбавки к налогу на солидарность для физических лиц, которая постепенно отменяется.
Вычет на ребенка увеличивается с 3306 евро до 3336 евро на одного родителя в 2025 году и до 3414 евро в 2026 году. Пособие на ребенка увеличивается с 250 евро до 255 евро в 2025 году и до 259 евро в 2026 году. Порог освобождения от уплаты налога для физических лиц увеличивается с 18 130 евро до 19 950 евро для плательщиков единого налога и с 36 260 евро до 39 900 евро для плательщиков коллективного (совместного) налога в 2025 году. В 2026 году эти пороги увеличиваются до 20 350 евро и 40 700 евро.
По материалам orbitax.com
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