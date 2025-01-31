Изменения в налоге на доходы физических лиц в Германии на 2025 и 2026 годы

Германия ввела определенные изменения в налоге на доходы физических лиц на 2025 и 2026 годы посредством Закона о дальнейшем развитии налогового права и корректировке тарифа подоходного налога (Закон о развитии налогообложения).

Закон был опубликован в Официальном вестнике 30 декабря 2024 года. Первоначально Закон предлагался как содержащий широкий спектр мер, но был упрощен после распада коалиционного правительства Германии.

Все услуги по этой теме:

Основные меры включают изменения в базовом пособии и налоговых категориях:

Базовое необлагаемое налогом пособие увеличивается до 12 096 евро в 2025 году с дальнейшим увеличением до 12 348 евро в 2026 году;

Первый диапазон переменной налоговой ставки установлен в пределах от 12 097 евро до 17 443 евро в 2025 году и от 12 349 евро до 17 799 евро в 2026 году;

Диапазон второй переменной налоговой ставки установлен в пределах от 17 444 до 68 480 евро в период оценки 2025 года и от 17 800 до 69 878 евро в 2026 году;

Диапазон налоговой ставки 42% установлен в пределах от 68 481 до 277 825 евро в 2025 году и от 69 879 до 277 825 евро в период оценки 2026 года; и

Порог для верхней налоговой ставки 45% сохраняется на уровне 277 826 евро.

В дополнение к вышесказанному, также включены меры по увеличению детского пособия (вычета) и пособия на ребенка, а также корректировке пороговых значений надбавки к налогу на солидарность для физических лиц, которая постепенно отменяется.

Вычет на ребенка увеличивается с 3306 евро до 3336 евро на одного родителя в 2025 году и до 3414 евро в 2026 году. Пособие на ребенка увеличивается с 250 евро до 255 евро в 2025 году и до 259 евро в 2026 году. Порог освобождения от уплаты налога для физических лиц увеличивается с 18 130 евро до 19 950 евро для плательщиков единого налога и с 36 260 евро до 39 900 евро для плательщиков коллективного (совместного) налога в 2025 году. В 2026 году эти пороги увеличиваются до 20 350 евро и 40 700 евро.