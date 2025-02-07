News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Швейцария начала консультации по обмену информацией в рамках Минимального глобального налога

Федеральный совет Швейцарии объявил о начале публичных консультаций по предложению об участии Швейцарии в обмене информацией для целей Минимального глобального налога.

Ольга Кутяева
Обсудить

В будущем соответствующие группы многонациональных предприятий (МНП) должны иметь возможность централизованно представлять информацию в одной юрисдикции. Кроме того, применяющие юрисдикции должны иметь возможность проверять правильность налоговых расчетов групп МНП. Консультации продлятся до 8 мая 2025 года. Данное предложение не затрагивает вопросы реализации на национальном уровне.

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк

В декабре 2023 года Федеральный совет ввел в действие минимальный налог ОЭСР для отечественных компаний с 1 января 2024 года. Кроме того, в сентябре 2024 года Федеральный совет принял решение о введении в действие Правила включения доходов (IIR) с 1 января 2025 года.

В январе 2025 года соответствующий орган ОЭСР/G20 опубликовал Многостороннее соглашение компетентных органов об обмене информацией GloBE (Global Anti-Base Erosion). Соглашение GloBE формирует международно-правовую основу для обмена информацией между юрисдикциями-исполнителями, которые должны располагать необходимой информацией для проверки правильности налоговых расчетов групп МНП и их соответствия правилам GloBE. Соглашение GloBE также призвано облегчить соответствующим группам МНП выполнение их обязательств по предоставлению информации в контексте минимальной налоговой ставки. В будущем они смогут представлять соответствующую информацию централизованно в рамках одной юрисдикции. Первый обмен информацией в рамках соглашения GloBE планируется осуществить в 2026 году.

Предложение об утверждении основы в соответствии с международным правом направлено на то, чтобы Швейцария могла участвовать в обмене информацией в рамках минимального налога ОЭСР. Федеральный совет полагает, что многие юрисдикции, внедрившие минимальную налоговую ставку, скорее всего, последуют этому примеру, включая Австралию, Великобританию, Японию, Канаду, Норвегию и Южную Корею, а также страны-члены ЕС. Вопросы внедрения на национальном уровне будут рассмотрены в отдельном законодательном предложении, которое, как ожидается, будет представлено для консультаций в первой половине 2025 года.

По материалам The Federal Council

#Глобальный минимальный налог (GMT)#обмен информацией#Швейцария
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Глобальный минимальный налог (GMT)#обмен информацией#Швейцария