Швейцария начала консультации по обмену информацией в рамках Минимального глобального налога

Федеральный совет Швейцарии объявил о начале публичных консультаций по предложению об участии Швейцарии в обмене информацией для целей Минимального глобального налога.

В будущем соответствующие группы многонациональных предприятий (МНП) должны иметь возможность централизованно представлять информацию в одной юрисдикции. Кроме того, применяющие юрисдикции должны иметь возможность проверять правильность налоговых расчетов групп МНП. Консультации продлятся до 8 мая 2025 года. Данное предложение не затрагивает вопросы реализации на национальном уровне.

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В декабре 2023 года Федеральный совет ввел в действие минимальный налог ОЭСР для отечественных компаний с 1 января 2024 года. Кроме того, в сентябре 2024 года Федеральный совет принял решение о введении в действие Правила включения доходов (IIR) с 1 января 2025 года.

В январе 2025 года соответствующий орган ОЭСР/G20 опубликовал Многостороннее соглашение компетентных органов об обмене информацией GloBE (Global Anti-Base Erosion). Соглашение GloBE формирует международно-правовую основу для обмена информацией между юрисдикциями-исполнителями, которые должны располагать необходимой информацией для проверки правильности налоговых расчетов групп МНП и их соответствия правилам GloBE. Соглашение GloBE также призвано облегчить соответствующим группам МНП выполнение их обязательств по предоставлению информации в контексте минимальной налоговой ставки. В будущем они смогут представлять соответствующую информацию централизованно в рамках одной юрисдикции. Первый обмен информацией в рамках соглашения GloBE планируется осуществить в 2026 году.

Предложение об утверждении основы в соответствии с международным правом направлено на то, чтобы Швейцария могла участвовать в обмене информацией в рамках минимального налога ОЭСР. Федеральный совет полагает, что многие юрисдикции, внедрившие минимальную налоговую ставку, скорее всего, последуют этому примеру, включая Австралию, Великобританию, Японию, Канаду, Норвегию и Южную Корею, а также страны-члены ЕС. Вопросы внедрения на национальном уровне будут рассмотрены в отдельном законодательном предложении, которое, как ожидается, будет представлено для консультаций в первой половине 2025 года.