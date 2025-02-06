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Франция повышает пороговые значения для отчетности о вознаграждении высокооплачиваемых сотрудников

Франция опубликовала Министерский приказ от 28 января 2025 года, который устанавливает повышенные пороговые значения для отчетности о прямом и косвенном вознаграждении высокооплачиваемых сотрудников.

В соответствии с требованиями статьи 54 четверти Общего налогового кодекса предприятия обязаны предоставлять в поддержку декларации о результатах своей деятельности за каждый финансовый год подробный отчет об определенных расходах, если расходы превышают установленные пороговые значения.

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Согласно Министерскому приказу, совокупные пороговые значения для отчетности о прямом и косвенном вознаграждении высокооплачиваемых сотрудников увеличиваются до 540 000 евро и 270 000 евро в зависимости от того, работает ли в компании более 200 человек. Предыдущие пороговые значения составляли 300 000 евро и 150 000 евро. Повышение вступает в силу с 2 февраля 2025 года.