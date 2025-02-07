Венгрия увеличивает порог освобождения от НДС до 18 миллионов форинтов

Венгерский налоговый орган опубликовал руководство по увеличению порога освобождения от НДС для малого бизнеса с 12 миллионов форинтов до 18 миллионов форинтов.

Увеличение было предусмотрено Постановлением правительства № 5/2025, которое было опубликовано в Официальном вестнике 15 января 2025 года и вступило в силу на следующий день. Налогоплательщики могут выбрать освобождение от НДС в 2025 году, если годовой оборот от внутренних поставок товаров и услуг не превысил 18 миллионов форинтов в 2024 календарном году и, как ожидается, не превысит 18 миллионов форинтов в 2025 календарном году.

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Учитывая, что Постановление правительства № 5/2025 не вступило в силу 26 января 2025 года, налогоплательщики должны до 28 февраля 2025 года выбрать освобождение от НДС в 2025 году.