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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Венгрия увеличивает порог освобождения от НДС до 18 миллионов форинтов

Венгерский налоговый орган опубликовал руководство по увеличению порога освобождения от НДС для малого бизнеса с 12 миллионов форинтов до 18 миллионов форинтов.

Ксения Шилкина
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Увеличение было предусмотрено Постановлением правительства № 5/2025, которое было опубликовано в Официальном вестнике 15 января 2025 года и вступило в силу на следующий день. Налогоплательщики могут выбрать освобождение от НДС в 2025 году, если годовой оборот от внутренних поставок товаров и услуг не превысил 18 миллионов форинтов в 2024 календарном году и, как ожидается, не превысит 18 миллионов форинтов в 2025 календарном году.

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Учитывая, что Постановление правительства № 5/2025 не вступило в силу 26 января 2025 года, налогоплательщики должны до 28 февраля 2025 года выбрать освобождение от НДС в 2025 году.

По материалам orbitax.com

#Венгрия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Венгрия#НДС / VAT