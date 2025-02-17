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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Опубликован текст нового соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ

В результате активной работы Минфина России и обсуждений был опубликован текст нового Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Ольга Кутяева
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Обсуждения по изменению налоговых соглашений начались в конце ноября 2022 года, когда Минфин России предложил пересмотреть условия, действующие с рядом стран, включая ОАЭ. Этот шаг стал частью стратегии, направленной на привлечение инвестиций и упрощение налогового режима для резидентов различных стран, которые ведут бизнес в России.

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Основное отличие нового соглашения заключается в том, что его действие будет распространяться не только на юридических лиц, но и на физических.

Что касается налоговых ставок, то для дивидендов, процентов и роялти установлена фиксированная ставка налога в размере 10%. Данное условие призвано сделать налогообложение более прозрачным и предсказуемым для всех сторон, вовлеченных в международную коммерцию.

Прочие доходы, которые специально не упоминаются в рамках СОИДН, будут облагаться налогом по месту их источника. Соответственно, если прочий доход выплачивается из России, то налог должен уплачиваться именно в российских юрисдикциях, что может привести к потенциальным рискам и необходимости учитывать это в финансовом планировании.

Документ также содержит ряд других положений, таких как методы взаимосогласительной процедуры и обмена информацией между налоговыми службами. Эти меры помогут обеспечить большую прозрачность финансовых операций и уменьшить случаи уклонения от уплаты налогов, что крайне важно для устойчивого экономического развития обеих стран.

Если все необходимые процедуры будут завершены в запланированные сроки, новое СОИДН сможет начать свое действие с 1 января 2026 года.

#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения