Опубликован текст нового соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ

В результате активной работы Минфина России и обсуждений был опубликован текст нового Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Обсуждения по изменению налоговых соглашений начались в конце ноября 2022 года, когда Минфин России предложил пересмотреть условия, действующие с рядом стран, включая ОАЭ. Этот шаг стал частью стратегии, направленной на привлечение инвестиций и упрощение налогового режима для резидентов различных стран, которые ведут бизнес в России.
Основное отличие нового соглашения заключается в том, что его действие будет распространяться не только на юридических лиц, но и на физических.
Что касается налоговых ставок, то для дивидендов, процентов и роялти установлена фиксированная ставка налога в размере 10%. Данное условие призвано сделать налогообложение более прозрачным и предсказуемым для всех сторон, вовлеченных в международную коммерцию.
Прочие доходы, которые специально не упоминаются в рамках СОИДН, будут облагаться налогом по месту их источника. Соответственно, если прочий доход выплачивается из России, то налог должен уплачиваться именно в российских юрисдикциях, что может привести к потенциальным рискам и необходимости учитывать это в финансовом планировании.
Документ также содержит ряд других положений, таких как методы взаимосогласительной процедуры и обмена информацией между налоговыми службами. Эти меры помогут обеспечить большую прозрачность финансовых операций и уменьшить случаи уклонения от уплаты налогов, что крайне важно для устойчивого экономического развития обеих стран.
Если все необходимые процедуры будут завершены в запланированные сроки, новое СОИДН сможет начать свое действие с 1 января 2026 года.
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