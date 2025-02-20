Лицам с «законными интересами» предоставлен ограниченный доступ к люксембургскому реестру бенефициаров

С 1 февраля вступил в силу закон, устанавливающий правила доступа к реестру бенефициаров Люксембурга, который привел юрисдикцию в соответствие с постановлением Суда Европейского Союза (CJEU) от 22 ноября 2022 года.

Закон предоставляет юридическим и финансовым специалистам четкие права на доступ к данным для проверки клиентов на благонадежность, как того требуют рекомендации ФАТФ. Однако он также предоставляет ограниченный доступ лицам, демонстрирующим «законный интерес», который юрисдикции по всему миру пытаются закрепить в своем законодательстве после решения CJEU. Согласно этому решению, полностью открытый публичный доступ к реестрам бенефициаров неприемлем и должен быть разрешен только лицам, имеющим «законный интерес» к информации (дела CJEU C-37/20 и C-601/20). Решение суда признало недействительными положения Директивы ЕС 2018/843, разрешающие полный публичный доступ к данным реестра бенефициаров, и впоследствии они были включены в статью 12(2)(c) Директивы ЕС 2024/1640, Шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (6AMLD).

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Люксембург - одна из первых юрисдикций, которая полностью реализовала это положение. Оно позволяет регулируемым специалистам, таким как банкиры, нотариусы, юристы и бухгалтеры, получать доступ к полным именам бенефициаров, их гражданству, дате и месту рождения, стране проживания, а также характеру и объему имеющихся бенефициарных интересов. Доступ регистрируется, включая данные о личности пользователя, информацию, с которой он ознакомился, дату, время и причину обращения. Журналы хранятся в течение 5 лет и недоступны ни для зарегистрированной организации, ни для соответствующих бенефициаов. Те же ограничения распространяются на регулирующие и другие государственные органы, за исключением того, что они также имеют доступ к другой информации, содержащейся в реестре: частному или профессиональному адресу бенефициаров и их национальным или иностранным идентификационным номерам.

Однако список «законного доступа» охватывает и многие другие категории. К ним относятся профессиональные журналисты, работающие в ЕС; некоммерческие организации, занимающиеся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма; а также лица, желающие проверить личность бенефициаров организаций в контексте потенциальных сделок. Она также охватывает лиц, которые могут заключить сделку с юридическим лицом или юридическим механизмом и которые хотят предотвратить любую связь между такой сделкой и отмыванием денег, предикатными преступлениями или финансированием терроризма. Эта последняя категория превентивно приводит законодательство Люксембурга в соответствие с 6AMLD.

Этим лицам также разрешен доступ только к именам, национальности, дате и месту рождения, стране проживания, а также к характеру и объему имеющихся бенефициарных интересов. Более того, для лиц, пытающихся идентифицировать бенефициаров в контексте сделки, доступ к информации дополнительно ограничивается лицами, с которыми они, скорее всего, будут заключать сделки.

Новый закон также предоставляет люксембургским бизнес-реестрам расширенные полномочия по обеспечению достоверности данных, содержащихся в реестре бенефициаров. Это включает в себя административные меры, такие как напоминания, уведомления и принудительные действия. Преднамеренные нарушения могут быть переданы на рассмотрение прокурора, а за самые серьезные нарушения по-прежнему предусмотрены уголовные санкции.