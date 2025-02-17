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Европейский парламент одобряет НДС в пакете Digital Age

12 февраля 2025 года Европейский парламент объявил об одобрении НДС в пакете Digital Age (ViDA).

Пакет призван обновить системы НДС ЕС, чтобы отразить цифровизацию его экономики, помочь бороться с мошенничеством с НДС и облегчить административные обязательства для малых компаний и индивидуальных поставщиков услуг.

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Пакет включает в себя новые правила:

Сделать обязательства по отчетности по НДС для трансграничных транзакций полностью цифровыми к 2030 году, включая требования к выставлению электронных счетов и отчетности в режиме реального времени;

Обязать онлайн-платформы собирать и уплачивать НДС в случаях, когда индивидуальные поставщики услуг не платят НДС самостоятельно, например, за краткосрочное размещение и услуги по перевозке пассажиров;

Улучшить и расширить онлайн-магазины НДС по принципу «одного окна», чтобы предприятиям не приходилось проходить дорогостоящую регистрацию для уплаты НДС в каждом государстве-члене, в котором они ведут бизнес; и

Сделать механизм обратного налогообложения обязательным в сделках между предприятиями, если поставщик не учрежден в государстве-члене, где НДС подлежит уплате (уже применяется в некоторых ситуациях).

Как сообщалось ранее, Совет ЕС согласовал пакет ViDA в ноябре 2024 года и теперь должен официально принять его, прежде чем он может быть опубликован и вступит в силу. Официальное принятие ожидается в марте 2025 года.