Европейский парламент одобряет НДС в пакете Digital Age

Пакет призван обновить системы НДС ЕС, чтобы отразить цифровизацию его экономики, помочь бороться с мошенничеством с НДС и облегчить административные обязательства для малых компаний и индивидуальных поставщиков услуг.
Сделать обязательства по отчетности по НДС для трансграничных транзакций полностью цифровыми к 2030 году, включая требования к выставлению электронных счетов и отчетности в режиме реального времени;
Обязать онлайн-платформы собирать и уплачивать НДС в случаях, когда индивидуальные поставщики услуг не платят НДС самостоятельно, например, за краткосрочное размещение и услуги по перевозке пассажиров;
Улучшить и расширить онлайн-магазины НДС по принципу «одного окна», чтобы предприятиям не приходилось проходить дорогостоящую регистрацию для уплаты НДС в каждом государстве-члене, в котором они ведут бизнес; и
Сделать механизм обратного налогообложения обязательным в сделках между предприятиями, если поставщик не учрежден в государстве-члене, где НДС подлежит уплате (уже применяется в некоторых ситуациях).
Как сообщалось ранее, Совет ЕС согласовал пакет ViDA в ноябре 2024 года и теперь должен официально принять его, прежде чем он может быть опубликован и вступит в силу. Официальное принятие ожидается в марте 2025 года.