Поправки о конфискации к Закону о доходах от преступлений на острове Мэн

Два других законопроекта - это законопроект 2025 года о доходах от преступлений (Proceeds of Crime (Amendment) (Forfeiture of Money held in Bank and Building Society Accounts) Bill 202) и законопроект 2025 года о доходах от преступлений (Proceeds of Crime (Amendment) (Unexplained Wealth Orders) Bill 2025). Первый из них наделит органы власти полномочиями подавать заявления о выдаче ордеров на замораживание счетов (AFO) по гражданскому стандарту доказывания, если есть «разумные основания» подозревать, что деньги на них являются имуществом, подлежащим взысканию (как определено в разделе 65 Закона), или предназначены любым лицом для использования в противозаконных целях. AFO может быть подано Высокому судебному приставу без уведомления, и после его получения генеральный прокурор может использовать чисто административный процесс для конфискации замороженных средств без дальнейшего обращения в суд. Генеральный прокурор просто направляет уведомление о намерении владельцу средств, и если в течение 30 дней не поступает возражений, банк, в котором хранятся деньги, обязан перевести их Генеральному прокурору. Если возражения получены, генеральный прокурор все равно может обратиться к Высокому судебному приставу за судебным постановлением о конфискации.