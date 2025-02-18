Поправки о конфискации к Закону о доходах от преступлений на острове Мэн

Правительство острова Мэн проводит консультации по трем законопроектам, вносящим существенные поправки в Закон о доходах от преступлений 2008 года.

Этот закон является наиболее важным законодательным актом, лежащим в основе режима борьбы с отмыванием денег (AML) в юрисдикции. Однако законодательство не успевает обновляться с появлением новых международных стандартов и технологий. В связи с тем, что в октябре 2026 года Комитет Совета Европы по оценке MONEYVAL должен провести выездную оценку острова Мэн, правительство намерено внести изменения в законодательство, чтобы повысить общую согласованность закона.

Предложения содержатся в трех отдельных законопроектах. Первый из них, Законопроект о доходах от преступной деятельности (Draft Proceeds of Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2025). Его основная цель - расширить сферу действия закона, чтобы охватить криптоактивы, а также реальные активы, путем изменения ссылок, например, на финансовые счета, на термины, которые охватывают такие понятия, как «кошельки». Законодательство также переформулировано таким образом, чтобы наделить полномочиями гражданские правоохранительные органы, а также полицию. Кроме того, он ускоряет процесс вынесения постановлений о конфискации активов обвиняемых, которые скрылись от правосудия или умерли.

Два других законопроекта - это законопроект 2025 года о доходах от преступлений (Proceeds of Crime (Amendment) (Forfeiture of Money held in Bank and Building Society Accounts) Bill 202) и законопроект 2025 года о доходах от преступлений (Proceeds of Crime (Amendment) (Unexplained Wealth Orders) Bill 2025). Первый из них наделит органы власти полномочиями подавать заявления о выдаче ордеров на замораживание счетов (AFO) по гражданскому стандарту доказывания, если есть «разумные основания» подозревать, что деньги на них являются имуществом, подлежащим взысканию (как определено в разделе 65 Закона), или предназначены любым лицом для использования в противозаконных целях. AFO может быть подано Высокому судебному приставу без уведомления, и после его получения генеральный прокурор может использовать чисто административный процесс для конфискации замороженных средств без дальнейшего обращения в суд. Генеральный прокурор просто направляет уведомление о намерении владельцу средств, и если в течение 30 дней не поступает возражений, банк, в котором хранятся деньги, обязан перевести их Генеральному прокурору. Если возражения получены, генеральный прокурор все равно может обратиться к Высокому судебному приставу за судебным постановлением о конфискации.

Другой законопроект вводит концепцию ордеров на необъяснимое богатство (UWO), уже используемую в Англии и Уэльсе. Он позволит Генеральному прокурору обращаться в Высокий суд с просьбой выдать UWO, требующий от лица изложить характер и степень его заинтересованности в рассматриваемом имуществе. UWO также может потребовать от лица объяснить, как оно получило эту собственность, в случаях, когда есть разумные основания подозревать, что его известный доход не объясняет право собственности или что собственность была получена в результате незаконного поведения.

Стоимость имущества должна составлять не менее 50 000 GBP. Кроме того, Высокий суд должен убедиться, что есть разумные основания подозревать, что ответчик является политически значимым лицом (PEP) или что ответчик (или любое связанное с ним лицо) был вовлечен в совершение серьезного преступления. Доказывать это по уголовному стандарту не обязательно. Если ответчик не выполнит требования в установленный срок без уважительных причин, соответствующее имущество будет рассматриваться как подлежащее взысканию и может быть арестовано с использованием предусмотренных Законом полномочий по гражданскому взысканию. Другие меры позволяют властям ходатайствовать о вынесении постановления о замораживании имущества, указанного в UWO, чтобы предотвратить его растрату в период действия постановления.

Законопроект также предусматривает возможность исполнения UWO за рубежом. Если UWO был вынесен в отношении зарубежной собственности, генеральный прокурор может обратиться к правительству другой страны с просьбой оказать помощь в отношении этой собственности. Когда действует временный приказ о замораживании и назначен управляющий, управляющий может направить запрос о помощи генеральному прокурору с целью его передачи в зарубежный орган.

Крайний срок представления ответов на консультации по этим законопроектам - 27 марта 2025 года.