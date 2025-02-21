Комитет швейцарского парламента согласился освободить фонды и ассоциации от требований о регистрации бенефициаров

14 февраля Федеральное собрание (парламент) Швейцарии выпустило релиз, касающийся проекта Федерального закона о прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициаров, который в настоящее время находится на рассмотрении.

Проект Федерального закона был одобрен Федеральным советом Швейцарии в мае 2024 года, включая введение федерального реестра (Transparency register), в который компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут вносить информацию о своих бенефициарах.

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Согласно первоначальному проекту, все компании и юридические лица в Швейцарии должны будут регистрировать бенефициаров в федеральном реестре, при этом для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, фондов и ассоциаций будет действовать упрощенная процедура, если бенефициары уже внесены в коммерческий реестр.

Однако, Комитет по правовым вопросам Национального совета (нижняя палата) договорился с Комитетом Совета штатов (верхняя палата) об освобождении фондов и ассоциаций от требований регистрации, а также об отмене обязанности сообщать о доверительных отношениях. Комитет продолжит рассмотрение проекта закона на своем следующем заседании.