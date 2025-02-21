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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Комитет швейцарского парламента согласился освободить фонды и ассоциации от требований о регистрации бенефициаров

14 февраля Федеральное собрание (парламент) Швейцарии выпустило релиз, касающийся проекта Федерального закона о прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициаров, который в настоящее время находится на рассмотрении.

Ольга Кутяева
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Проект Федерального закона был одобрен Федеральным советом Швейцарии в мае 2024 года, включая введение федерального реестра (Transparency register), в который компании и другие юридические лица в Швейцарии должны будут вносить информацию о своих бенефициарах.

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Согласно первоначальному проекту, все компании и юридические лица в Швейцарии должны будут регистрировать бенефициаров в федеральном реестре, при этом для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, фондов и ассоциаций будет действовать упрощенная процедура, если бенефициары уже внесены в коммерческий реестр.

Однако, Комитет по правовым вопросам Национального совета (нижняя палата) договорился с Комитетом Совета штатов (верхняя палата) об освобождении фондов и ассоциаций от требований регистрации, а также об отмене обязанности сообщать о доверительных отношениях. Комитет продолжит рассмотрение проекта закона на своем следующем заседании.

По материалам Swiss Federal Assembly

#реестр бенефициаров#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#реестр бенефициаров#Швейцария