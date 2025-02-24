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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Филиппины исключены из серого списка ФАТФ, Лаос и Непал добавлены

Недавнее пленарное заседание финансовой группы ФАТФ в Париже ознаменовалось изменениями серого списка стран, подверженных мониторингу за отмыванием денег и финансированием терроризма. Филиппины были исключены из этого списка после выполнения необходимых условностей, в то время как Лаос и Непал добавлены за недостатки в своих системах противодействия финансовым преступлениям.

Ольга Кутяева
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Филиппины были включены в серый список ФАТФ в июне 2021 года в результате выявленных недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ответ на данную критику правительство Филиппин инициировало серию строгих реформ. Ключевым направлением этих реформ стало усиление надзора за финансовыми учреждениями и внедрение более жестких требований к раскрытию информации о бенефициарах компаний.

В свою очередь Лаос и Непал были добавлены в серый список. Оба государства подверглись критике за недостаточную эффективность своих систем по борьбе с финансовыми преступлениями. В отчетах говорится о наличии стратегических недостатков, которые требуют немедленных действий со стороны правительств этих стран. Теперь Лаос и Непал должны работать в тесном сотрудничестве с ФАТФ для устранения выявленных проблем в установленные сроки.

Несмотря на изменения в сером списке, черный список ФАТФ, который включает в себя такие страны, как Северная Корея, Иран и Мьянма, остался без изменений. Это говорит о постоянном внимании международного сообщества к странам, демонстрирующим серьезные проблемы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Кроме того, пленарное заседание ФАТФ напомнило о продолжающемся статусе приостановки членства России в организации. Это решение остается в силе, основываясь на заявлениях, сделанных ранее в марте 2022 года и феврале 2024 года.

По материалам FATF

#ФАТФ (FATF)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФАТФ (FATF)#черный список